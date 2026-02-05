Олег Велинов в "Гостът на Sportal.bg": Световното по снукър в България е било най-добре проведеното

Президентът на Българска снукър федерация Олег Велинов беше главен герой в “Гостът на Sportal.bg”.

Велинов говори за изминалото историческо Световно първенство по снукър на World Snooker Federation (WSF) в столичния хотел “Маринела”. 15-има българи взеха участие в шампионата, който се проведе в няколко различни подразделения - мъже, младежи, жени и девойки.

Англичанинът Хамад Миа спечели световната титла при мъжете и заслужи двегодишна професионална тур карта, а украинецът Михаел Ларков триумфира при младежите и също получи професионален статут за следващите два сезона в World Snooker Tour.

Специално за турнира в България пристигна Джейсън Фъргюсън, президент на WSF, както и вицепрезидентът и председател на Европейската билярд и снукър асоциация Максим Касис.

"Още не съм си направил равносметката за изминалото Свененото първенство в България за аматьори за мъже жени, юноши и девойки. Едно е сигурно - всички са доволни. Участниците и президентът на на WSF, Джейсън Фъргюсън. Той обяви, че това е най-добре проведено световно първенство до сега", заяви Олег Велинов специално в “Гостът на Sportal.bg” .

"32 съдии от цял свят бяха тук в София за Световното първенство и още много хора, които се грижеха за отличното провеждане на състезанието в София. Имахме уникален екип от Полша, които сглобиха и разглобиха масите. Всички бяха като швейцарски часовник, за което им благодаря", добави президентът на БФ Снукър.

"Благодаря изключително много за подкрепата на Министерството на спорт и всички, които помогнаха за провеждането на първенството. С начина, по който ние организираме, първенства по снукър може да се гордеем. Виктор Илиев и Велиян Димитров са се взели много насериозно и се надявам скоро да са "бързия заек", които да постигнат успехи за България", допълни Олег Велинов.

"Ако намерим достатъчно пари, то София ще бъде домакин на професионални турнири по снукър. Само с продажба на билети и с няколко малки спонсори не може да си го позволим за сега", каза още Олег Велинов.

"Имаме идея за демонстративни двубои с Рони О'Съливан или с Джъд Тръмп в София до края на годината. Ще видим дали България ще може да е домакин на Европейско първенство в България през 2029 година", обясни президентът на БФ Снукър.

"Джейсън Фъргюсън иска да има голям професионален турнир по снукър в България. Аз също го искам, но трябва да осигуря и парите за провеждането му", каза още Олег Велинов специално в “Гостът на Sportal.bg” .