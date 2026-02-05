Неемиаш Кета блесна и достигна историческа граница при успех на Бостън срещу Рокетс

Популярни
  5 фев 2026 | 11:39
Неемиаш Кета блесна при убедителната победа на Бостън Селтикс в Хюстън срещу Рокетс с 114:93, доминирайки в борбата под кошовете срещу най-добрия отбор по борби в НБА.

Гостите бяха без топ реализатора си Джейлън Браун, но това не попречи на “Келтите” да запишат четвърти пореден успех в Лигата, слагайки край на серията от три поредни победи на Рокетс.

Отборът на Бостън доминираше през целия мач, а унищожителна трета четвърт беше ключът към триумфа, като Дерик Уайт с 28 точки, включително шест тройки, беше главният герой. Но влиянието на Кета, особено в защита, беше забележително. Португалецът завърши мача с 10 точки, 19 борби (12 от които защитни, личен рекорд) и 5 блокирани изстрела.

Откакто започнаха да се отчитат блокираните изстрели в началото на 70-те години, той е едва третият играч на Селтикс, постигнал тези цифри, след Дейв Кауенс (през 1974 г.) и Робърт Периш (четири пъти, през 1982, 1983, 1987 и 1991 г.). Той добави още две асистенции, две откраднати топки и няколко невероятни отигравания. И междувременно, по време на третата четвърт, той достигна историческа граница: 1000 точки в НБА.

Треньорът на тексасци Име Удока, който е и бивш наставник на Селтикс, беше изгонен в края на третата част след две технически нарушения за спорове със съдиите, а същата съдба застигна и звездата им Алперен Шенгюн в средата на заключителната четвърт. Така Бостън изравниха баланса си с вторите в Източната конференция Ню Йорк Никс с 33-18, докато тимът на Хюстън е четвърти на Запад с 31-18.

Пейтън Причард се отчете с 27 точки и седем асистенции за победителите, влизайки от пейката. Лука Гарза добави 19 точки, Бейлър Шайерман допринесе с дабъл-дабъл от 15 точки и 10 борби.

“Ракетите” завършиха срещата с ниска резултатност, като най-добър от тях беше Кевин Дюрант с 15 точки, но 0 от 4 при стрелбата отдалеч, а Алперен Шенгюн и Джабари Смит Джуниър се отчетоха с по 13 точки, към които първият добави 9 борби.

