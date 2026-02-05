Дионтей Уайлдър: Имам нужда от Дерек Чисора, за да възродя кариерата си

Бившият световен шампион Дионтей Уайлдър призна, че се нуждае от битка с Дерек Чисора, ако иска да възроди кариерата си в бокса.

40-годишният боксьор от Тъскалуса, Алабама, ще се изправи срещу Чисора на 4 април в лондонската „O2 Arena“ в своя 50-и професионален мач. Срещата е юбилейна и за Чисора, който също ще изиграе своя 50-и (и по думите му последен) двубой.

На пресконференция в Лондон Уайлдър заяви:

„Очаквам с нетърпение този мач. Имам нужда от него. Нуждая се от Дерек повече, отколкото той от мен, заради това, което той носи на ринга. Трябва да видя докъде съм стигнал. Чувствам, че съм се завърнал. Бях сринат и изграден наново и ето ме тук, с усмивка на лице и дух, толкова висок, че мога да полетя. И го очаквам с нетърпение.“

„Това е задължителна победа за мен. Не просто победа, а съкрушителна победа. Трябва ми нокаут. Това е, което хората идват да видят... И над двама ни има въпросителни, защото сме непредсказуеми боксьори, но неговият стил пасва на моя и моят на неговия“, добави американецът.

„Той ще направи всичко необходимо, за да спечели, а точно от това имам нужда. Казах на Дерек, когато говорихме по FaceTime, че това е за последно. След това ще бъдем на ринга, а там ни чака битка“, продължи Уайлдър. „Това е специален момент. Неговият 50-и мач, моят 50-и мач – общо 100. Единият иска да се оттегли, а другият се стреми да бъде необработеният диамант.“

Уайлдър има статистика от 44 победи, 4 загуби и 1 равенство (43 с нокаут) и все още се надява на мач с Олександър Усик по-късно тази година.

Чисора, който е спечелил 36 от своите 49 битки (23 с нокаут), е на 42 години. Запитан защо тази седмица липсва враждебност в промотирането на мача, той отговори с усмивка:

„Мисля, че е защото сме стари. Той е на 40, аз също съм в четиридесетте си години. Представяте ли си двама възрастни мъже да се боричкат на пода? Ще си кажете: „Какво, по дяволите, е това?“. Искаме да продадем този мач по различен начин. Не искам да го продавам чрез насилие. В света в момента има твърде много насилие. Искаме да го продадем на базата на любовта между мен и брат ми тук.“

Британецът сподели, че винаги е искал да се бие с Уайлдър и за първи път го е гледал на живо през 2016 г. в Ню Йорк, когато американецът се изправя срещу Артур Шпилка.

„Приемам го сериозно. Това е последният ми мач, номер 50“, каза той, като добави, че Уайлдър може и да не получи толкова приятелски прием, когато се завърне във Великобритания за седмицата преди битката.

Събитието бележи дебюта на MF Pro – промоутърска компания, ръководена от Кале Зауерланд и Амер Абдала. Те си партнират с Queensberry Promotions, които представляват Чисора, за организирането на двубоя.

„Те са в залеза на кариерите си“, призна Зауерланд. „Но докато говореха, си помислих: „Какво престъпление би било за това поколение, ако те не се бият.“

Промоутърът от Международната боксова зала на славата Франк Уорън добави:

„Аз съм фен на бокса и някои мачове просто са предопределени да се случат, а този е един от тях. Гледам стиловете, които те носят на ринга, и двамата са боксьори, които вървят напред и идват да се бият. Няма отстъпление. Щом удари гонгът, ще бъде война. Ще има размяна на бомби и ще бъдете на ръба на седалките си.“