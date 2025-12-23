40-годишният Дионтей Уайлдър твърди, че ще се боксира още 10 години

„Остават ми още около 10 години, човече, аз съм само на 40 години“, заяви бившият шампион на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър.

„Вижте, това е работата с възрастта. Хората не разбират и трябва да го проумеят. Разбира се, възрастта може да те определи и да повлияе на способността ти да се движиш, да си активен и други подобни неща. Но това е само, ако го позволиш. Защото ако си активен, без значение на колко години си, все още ще можеш да се движиш. Все още ще имаш способността да правиш много неща. Проблемът идва, когато умреш отвътре и позволиш на възрастта да те завладее, мислейки си: „О, по дяволите, на 40 съм. Стар съм“. Не, в никакъв случай.“

Уайлдър говори пред BoxingScene за това колко още възнамерява да се състезава. Той става професионалист през 2008 г., а още 10 години биха означавали, че ще има почти 30-годишна кариера.

„Финансовата сигурност също може да бъде фактор [за оттегляне], но в момента съм готов да продължа“, каза той. „Хубаво е чувството да знаеш, че никога повече не ти се налага да се връщаш. Разбирате ли ме? Това означава, че съм си свършил добре работата. Боксът не беше моята мечта. Не знаех нищо за него. Влязох в спорта само заради дъщеря ми [Наиея, която е родена със заболяване и се нуждаеше от скъпо лечение]. Разбирате ли ме? Това е всичко, а аз постигнах това, което постигнах. Така че има още много работа за вършене. Имам още много живот пред себе си.“

„Искам да покажа на хората. Те искат стария Дионтей Уайлдър, но аз имам нещо по-добро за вас. Повярвайте ми, имам нещо по-добро. Разбирате ли какво имам предвид? 40 е прекрасна възраст. Чувствам се страхотно. Много съм активен. Възрастта е просто число. Всичко е въпрос на това как се чувстваш. Ако хората го осъзнаят и останат активни, докато телата им остаряват, всичко ще е наред. Трябва да останеш активен. Трябва да поддържаш форма. Трябва да продължиш да тренираш. Винаги препоръчвам на хората бокс и плуване.“

Уайлдър събира здравни съвети от интернет, социалните мрежи и книги.

„Вслушвам се в тези неща. Така че ще видим. Толкова съм щастлив в този момент“, добави той. „И това не е само заради предизвикателството [от Олександър Усик за мач през 2026 г.] и възможността да се бия. Просто като цяло, като човешко същество, и заради нещата, през които преминах психически, и къде се намирам сега.“

По-рано през годината Уайлдър сподели за лична травма. Наложило му се е да посети спортен психолог, за да се опита да се съсредоточи върху бокса, и е преминал през мрачни периоди в личния си живот.

„О, човече, бях на ужасно място. Но се завърнах. Сега съм добре. Мога да дишам. Просто е трудно, когато трябва да преминеш през определени неща, особено психически, защото психиката управлява всичко. И ако не си психически стабилен, всичко е приключило. Свършен си. Някои хора не знаят как да се върнат, след като са били психически разбити или след като им се е случило нещо голямо и резултатът не е какъвто са очаквали, а целият свят е срещу тях. Някои просто се скриват. Ако се скриеш, значи си загубил в живота. Може да загубиш много битки в кариерата си, разбирате ли, но не губи войната на живота, защото ако го направиш, си почти мъртъв.“