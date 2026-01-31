Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Официално: Дионтей Уайлдър срещу Дерек Чисора в Лондон

Официално: Дионтей Уайлдър срещу Дерек Чисора в Лондон

  • 31 яну 2026 | 09:47
  • 572
  • 0

Дългоочакваният двубой между бившия световен шампион в тежка категория Дионтей Уайлдър и ветерана Дерек Чисора беше официално потвърден в петък.

Уайлдър, с баланс 44-4-1 (43 с нокаут), ще се изправи срещу Чисора, който има 36 победи и 13 загуби (23 с нокаут), на 4 април в зала „O2 Arena“ в Лондон. Срещата ще оглави първата галавечер на промоутърската компания "MF Pro" и ще се излъчва по DAZN. Новината беше обявена в социалните мрежи на промоутърската компания.

За 40-годишния Уайлдър от Тъскалуса, Алабама, този мач може да се окаже последен щурм към титлата. Всичките му четири загуби в кариерата, три от които с нокаут, дойдоха в последните му шест двубоя. Успешното му завръщане с победа в седмия рунд над скромния Тайрел Антъни Хърндън миналия юни беше далеч от най-добрите му дни в епичните битки срещу Тайсън Фюри и Луис Ортис.

42-годишният лондончанин Дерек Чисора успя да се възроди след поражение от Тайсън Фюри с три качествени победи – над Джералд Уошингтън, Джо Джойс и най-скоро над Ото Валин през февруари 2025.

