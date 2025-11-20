Популярни
  Усман Нурмагомедов с нова битка в Дубай в началото на 2026

Усман Нурмагомедов ще защитава титлата си в лека категория в първата галавечер на PFL за 2026 г. Той ще се изправи срещу Алфи Дейвис в главното събитие, което ще се проведе в „Кока-Кола Арена“ в Дубай в събота, 7 февруари. Новината беше обявена в четвъртък от изпълнителния директор на PFL Джон Мартин.

Нурмагомедов се завръща в клетката след последната си победа над Пол Хюз в дългоочакван реванш през октомври, която официално го короняса като шампион на PFL в лека категория. Преди този двубой Нурмагомедов държеше титлата в същата категория на "Bellator", която беше защитил успешно три пъти.

Със своя актив от 20 победи и 0 загуби и един двубой, обявен за несъстоял се, Нурмагомедов е считан за един от най-добрите бойци в цялата организация на PFL. След победата си над Хюз през октомври, той незабавно се фокусира върху подготовката на брат си Умар Нурмагомедов за неговия мач през същия месец, а след това помогна и на Ислам Махачев за успешната защита на титлата му на UFC 322 миналия уикенд.

Сега вниманието отново е насочено към собствената му защита на пояса, планирана за февруари.

От своя страна, 33-годишният ветеран Алфи Дейвис ще се опита да поднесе поредната изненада при завръщането си през 2026 г. Това става след впечатляващото му представяне в турнира на PFL в лека категория през изминалата година. Дейвис стартира турнира с впечатляващ завършек срещу Клей Колард, а в следващия кръг победи бившия шампион на "Bellator" Брент Примъс. След това той постигна зашеметяваща изненада, надигравайки Гаджи Рабаданов, който до този момент беше в невероятна серия от шест поредни победи в PFL без загуба.

Всичко това приключи, когато Дейвис нанесе загуба на Рабаданов през август, а сега ще получи своя шанс да се изправи срещу Нурмагомедов за титлата на PFL в лека категория през февруари. Очаква се през следващите седмици да бъдат обявени още двубои за завръщането на PFL в Дубай.

