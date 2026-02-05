Трилър с две продължения в "Медисън Скуеър Гардън" и победа за Никс над Нъгетс

Ню Йорк Никс измъкна победата от Денвър Нъгетс със 134:127 след две продължения в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Под водачеството на Джейлън Брънсън, който отбеляза 42 точки, включително шест във второто продължение, нюйоркчани успяха да се преборят със съпротивата на шампионите от 2023 година, спечелвайки добавените части от по 5 минути с 26:19.

Нъгетс загубиха двете си крила в хода на мача, след като Пейтън Уотсън и Спенсър Джоунс напуснаха двубоя с контузии. Така Никс запазиха 2-рото си място в Източната конференция с баланс 33-18, докато Нъгетс са 3-ти на Запад с 33-19.

Към 42-те си точки Брънсън добави 9 асистенции и 8 борби, а Карл-Антъни Таунс допринесе за успеха с дабъл-дабъл от 24 точки и 12 борби, доигравайки срещата, след като със Спенсър Джоунс си сблъскаха главите. Оу Джи Ануноби добави 20 точки и 8 борби, а Ландри Шамет се включи с четири тройки от пейката за общо 16 точки.

За Денвър Джамал Мъри отбеляза 39 точки, Никола Йокич завърши с първия си трипъл-дабъл след завръщането от контузия, записвайки 30 точки, 14 борби и 10 асистенции. Тим Хардауей Джуниър се отчете с 19 точки, включително 4 тройки, с които задмина Джейсън Кид на 19-ото място по отбелязани тройки в историята на НБА.