Рилци започва с официалните мачове

ФК Рилци (Добрич) ще изиграе първия си официален мач за 2026-та година още тази събота, 7-ми февруари. „Червено-жълтите“ гостуват на ФК Аксаково в отложен сблъсък от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига. Мачът ще започне в 14:00 часа. Двата тима са съседи в класирането в шампионата и са с равен актив от по 8 точки. Заради по-добрата си голова разлика обаче добричлии са на по-предната позиция.

През миналата кампания двата тима си вкараха общо 11 гола в сблъсъците помежду си, като 7 от тях паднаха именно на стадион „Аксаково“. Припомняме, че Рилци изигра само една контрола по време на зимната си подготовка, която спечели с категоричното 7:4 срещу втория тим на Бенковски (Исперих).