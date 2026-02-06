Тервел Замфиров е от Team Visa – международната програма на Visa за олимпийски спортисти

Visa гордо обявява, че българският сноубордист Тервел Замфиров е част от международната програма Team Visa – глобална инициатива, която подкрепя изявени спортисти по пътя им към най-голямата спортна сцена. Само на 20 години, Тервел вече е двукратен световен шампион и се подготвя да представя България на Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина през 2026 г.

Team Visa обединява атлети от различни спортове и страни по света, които споделят не само спортно майсторство, но и силен характер. Програмата насърчава развитието на спортистите в ключови моменти от тяхната кариера и ги подкрепя по пътя към дългосрочни цели – както в спорта, така и извън него. Фокусът е върху устойчивия напредък, личната отговорност и увереността да правиш следващата крачка, дори когато пътят нагоре е труден.

За Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина Team Visa обединява спортисти от различни зимни дисциплини – от ски и сноуборд до кънки и биатлон – които споделят общи ценности и стремеж към развитие.

Когато изкачването е също толкова важно, колкото и спускането

Тервел Замфиров е от онези млади български спортисти, които привличат внимание не само с резултатите си, но и с начина, по който гледат на успеха. Любопитен факт от историята му е, че началото в сноуборда не е било планирано – той споделя, че е започнал „на шега“. Днес тази спонтанна стъпка се е превърнала в целенасочен професионален път, изграден с постоянство, труд и ясна визия за бъдещето.

Интересно е и как Тервел описва най-любимата си част от състезанието. За разлика от очакванията, това не е самото спускане, а изкачването преди него – моментът на подготовка, съсредоточаване и вътрешна настройка. За него именно пътят нагоре придава смисъл на спускането. Философия, която естествено се свързва и с подхода на Visa – че устойчивият успех не е резултат от единичен скок, а от поредица малки, сигурни и уверени стъпки.

Сноубордът обаче не е само въпрос на дисциплина и физическа форма. Според Тервел едно от най-големите предизвикателства в спорта е постоянната адаптация – към различни терени и условия. За да бъдеш конкурентен на най-високо ниво, не е достатъчно да следваш строг режим; необходимо е да реагираш бързо, да се нагласяш към промените и да запазваш увереността си. Именно тази адаптивност отличава спортистите, които успяват да се задържат сред най-добрите.

Пожелаваме на Тервел Замфиров силно представяне и уверен старт на олимпийската сцена в Кортина на 8 февруари, както и успех на всички български олимпийски спортисти.

Visa – горд партньор на олимпийското движение вече 40 години.

Следвай ни:

(PR материал)