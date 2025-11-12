efbet празнува 35 години с мащабна кампания!

На efbet.com предстои специален момент – празник, който ще обедини всички клиенти на марката.

Кампанията обхвана цялата страна още от началото на миналия месец.

Още тогава феновете на efbet започнаха да споделят очакванията си в социалните мрежи – „Какво ще е изненадата?“, „Кога ще научим повече?“ и „Наистина ли ще има подаръци за всички?“.

Любопитството растеше с всеки изминал ден, а сега вече част от завесата е повдигната.

Официалната дата е ясна – 19 ноември, 19:00 ч.

Именно тогава ще се проведе най-голямата промоция в историята на платформата, посветена на годишнината на efbet.

Организаторите потвърждават, че всички изненади ще бъдат без депозит – жест към клиентите с активната регистрация в сайта.

Изненадите ще бъдат напълно безплатни, без никакви условия. Все пак, активните потребители до датата на събитието ще могат да се радват на по-големи вълнения, като част от признанието към тяхната лоялност през годините.

“Това е най-мащабната кампания, която сме организирали досега. Искаме да благодарим на всички, които през годините са избрали efbet и са станали част от нашата история. Празнуваме заедно с клиентите си и подготвяме изненади, които да покажат нашата признателност,“ коментираха от организатора efbet.

Юбилейната инициатива отбелязва 35 години развитие, иновации и лидерство на efbet в сферата на спортните залози и казино игрите, превръщайки празника в истински жест към дългогодишните и новите клиенти на марката.

Любопитен факт: efbet е първият лицензиран онлайн оператор в България, известен с най-високите си коефициенти, и днес присъства на над 10 европейски пазара, като продължава да подкрепя спорта и да въвежда иновации в гейминг индустрията.

Този 19 ноември ще е различен! 35 години efbet!

Следвай ни:

(В материала има продуктово позициониране)