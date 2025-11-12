Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спорт и бизнес
  3. efbet празнува 35 години с мащабна кампания!

efbet празнува 35 години с мащабна кампания!

  • 12 ное 2025 | 18:36
  • 371
  • 0
efbet празнува 35 години с мащабна кампания!

На efbet.com предстои специален момент – празник, който ще обедини всички клиенти на марката.

Кампанията обхвана цялата страна още от началото на миналия месец.

Още тогава феновете на efbet започнаха да споделят очакванията си в социалните мрежи – „Какво ще е изненадата?“, „Кога ще научим повече?“ и „Наистина ли ще има подаръци за всички?“.

Любопитството растеше с всеки изминал ден, а сега вече част от завесата е повдигната.

Официалната дата е ясна – 19 ноември, 19:00 ч.

Именно тогава ще се проведе най-голямата промоция в историята на платформата, посветена на годишнината на efbet.

Организаторите потвърждават, че всички изненади ще бъдат без депозит – жест към клиентите с активната регистрация в сайта.

Изненадите ще бъдат напълно безплатни, без никакви условия. Все пак, активните потребители до датата на събитието ще могат да се радват на по-големи вълнения, като част от признанието към тяхната лоялност през годините.

“Това е най-мащабната кампания, която сме организирали досега. Искаме да благодарим на всички, които през годините са избрали efbet и са станали част от нашата история. Празнуваме заедно с клиентите си и подготвяме изненади, които да покажат нашата признателност,“ коментираха от организатора efbet.

Юбилейната инициатива отбелязва 35 години развитие, иновации и лидерство на efbet в сферата на спортните залози и казино игрите, превръщайки празника в истински жест към дългогодишните и новите клиенти на марката.

Любопитен факт: efbet е първият лицензиран онлайн оператор в България, известен с най-високите си коефициенти, и днес присъства на над 10 европейски пазара, като продължава да подкрепя спорта и да въвежда иновации в гейминг индустрията.

Този 19 ноември ще е различен! 35 години efbet!

Следвай ни:

(В материала има продуктово позициониране)

Още от Спорт и бизнес

Историческа сделка! НБА одобри продажбата на ЛА Лейкърс

Историческа сделка! НБА одобри продажбата на ЛА Лейкърс

  • 30 окт 2025 | 22:35
  • 12662
  • 2
Стеф Къри свали ЛеБрон Джеймс от трона

Стеф Къри свали ЛеБрон Джеймс от трона

  • 22 окт 2025 | 16:28
  • 3138
  • 0
Портфейлът на Алкарас прелива: Карлос достигна невероятен етап с титлата на US Open

Портфейлът на Алкарас прелива: Карлос достигна невероятен етап с титлата на US Open

  • 8 сеп 2025 | 09:12
  • 13371
  • 0
(АРХИВ) Интеркапитал Груп АД стартира новия дигитален продукт Cashterminal Wallet

(АРХИВ) Интеркапитал Груп АД стартира новия дигитален продукт Cashterminal Wallet

  • 3 сеп 2025 | 17:28
  • 4479
  • 0
(АРХИВ) Betano и Фламенго сключват историческо партньорство

(АРХИВ) Betano и Фламенго сключват историческо партньорство

  • 28 авг 2025 | 16:00
  • 4529
  • 0
Агенция Digital ID ще ръководи маркетинга на баскетболния отбор Апоел Тел Авив по време на участието му в Евролигата в София

Агенция Digital ID ще ръководи маркетинга на баскетболния отбор Апоел Тел Авив по време на участието му в Евролигата в София

  • 27 авг 2025 | 09:14
  • 4155
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 7623
  • 15
Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 5397
  • 4
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 19507
  • 72
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 19702
  • 47
Очаквайте на живо: Люблин - Рилски спортист

Очаквайте на живо: Люблин - Рилски спортист

  • 12 ное 2025 | 18:30
  • 1027
  • 0
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 14446
  • 14