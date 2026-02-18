Барселона е фаворитът на българските фенове за спечелване на Шампионската лига

Нови данни от популярния уебсайт за спортни залагания и игри Betano, собственост на една от най-големите GameTech компании в света Kaizen Gaming, разкриват кои футболни отбори са най-предпочитаният избор на българските фенове за спечелване на европейските клубни турнири на УЕФА през сезон 2025/2026.

С наближаването на основните фази в Шампионската лига, Лига Европа и Лига на конференциите, интересът на българската аудитория към европейския футбол остава висок, като активността на потребителите показва ясни фаворите във всеки от турнирите.

Шампионска Лига: ФК „Барселона“ води убедително

Според данните от Betano, ФК „Барселона“ отново е категоричният фаворит на българските фенове за спечелване на Шампионската лига, като получава цели 27,44% от всички залози за победител в турнира. В своята история легендарният отбор е печелил Шампионската Лига 5 пъти, като последният е през сезон 2014/2015.



На второ място в класацията се нарежда „Байерн Мюнхен“ с 10,98%, следван от „Реал Мадрид“ с 7,93%, което оформя челната тройка на най-подкрепяните отбори сред българските потребители. И двата отбора имат силни позиции като едни от най-обичаните отбори в света, като „Байерн Мюнхен“ е печелил Шампионската лига 6 пъти, а безапелационният фаворит е „Реал Мадрид“ с цели 15 титли в престижния турнир, което е рекорд за футболен клуб в Европа.

Лига Европа: ФК „Порто“ начело на прогнозите

В Лига Европа българските фенове залагат най-често на ФК „Порто“, който събира 19,35% от залозите за краен победител. „Драконите“ са печелили 30 титли на Примейра Лига, 5 от които последователни (от сезон 1994–95 до сезон 1998–99), което е рекорд за португалския футбол. На европейско ниво клубът има 2 титли от Шампионската лига (1987 и 2004), 2 титли от купата на УЕФА/УЕФА Европа Лига, UEFA Super Cup и две Междуконтинентални купи — „Порто“ е единственият португалски клуб с такова международно признание.



Следват „Астън Вила“ с 9,68% и „Олимпик Лион“ с 6,45%, като разпределението показва силен интерес към традиционно утвърдени европейски клубове.

Българският отбор в Лига Европа

Освен водещите фаворити на футболните фенове, данните показват и интерес към представянето на ПФК Лудогорец 1945 Разград. Той печели 3,23% от залозите, като плейоф срещите на българския отбор в Лига Европа предстоят на 19 и 26 февруари, когато Лудогорец ще се изправи срещу унгарския тим Ференцварош.

Лига на Конференциите: оспорвана надпревара

В третия по сила европейски турнир – Лига на конференциите – „Кристъл Палас“ и РК Страсбург си поделят първото място в предпочитанията на българските фенове с по 17,39% от залозите. Трети в класацията е А3 Алкмаар с 13,04%, което подчертава разнообразието от отбори, привличащи вниманието на българската аудитория.



Независимо от финалната класация, и трите шампионата обещават незабравими емоции зафеновете в България, които ще могат да се насладят на вълнуващи мачове, неочаквани обрати икрасива футболна игра, и именно в това се крие магията на най-обичания и популярен спорт всвета.



