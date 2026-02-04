Елизара Янева стартира с победа на турнира в Порто, Енчева отпадна на старта

Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка, която миналата седмица стана вицешампионка на друг турнир в Порто, победи Франческа Курми (Малта) с 6:3, 6:3 за 71 минути.

Янева спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част поведе с 3:1 и без проблеми затвори мача.

Следващата й съперничка ще бъде швейцарската квалификантка Катерина Цигурова.

Любопитното е, че Янева и Цигурова си партнираха на двойки на предишния турнир в Порто.

С класирането си до финала миналата седмица българката се изкачи до рекордното за нея 260-о място в световната ранглиста. Така тя се приближава до участие в квалификациите на „Ролан Гарос“.

Другата националка Лидия Енчева записа победа и загуба в квалификациите и влезе като "щастлива губеща" в основната схема, но загуби в първия кръг от представителката на домакините Ангелина Волошчук с 1:6, 3:6.