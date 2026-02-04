С емоционално представяне мина премиерата на книгата за Христо Бонев

Дългоочакваното представяне на книгата „Осмото тепе“ за легендата на българския футбол Христо Бонев се състоя тази вечер в Пловдив.

Събитието в “града под тепетата” бе уважено от широка публика, представена както от местната общественост, така и от други значими лица в родния футбол.

Сред тях бяха президентът на БФС Георги Иванов, бившият рефер номер едно на България и настоящ председател на Пловдивския общински съвет Атанас Узунов, бившият президент на Републиката между 2002 и 2012 г. Георги Първанов, президентът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски, бившият шеф на Професионалната футболна лига Валентин Михов, както и знаменити футболни личности като Петър Зехтински, Георги Василев, Едуард Ераносян, Христо Колев, Мартин Камбуров и много други, за които залата на събитието се оказа тясна.

Очаквано, най-емоционалният момент от вечерта бе словото на самия Бонев, който бе аплодиран на крака от присъстващите.

Авторът на книгата Дончо Донев също взе думата и сподели, че творбата разказва не само за големия футболист, но и за неговата връзка с Пловдив, семейството и общността.

Книгата „Осмото тепе“ е биографично издание, посветено на живота и кариерата на Христо Бонев, и се разглежда като почит към една от най-обичаните фигури в българския футбол.

СНИМКИ: Lokomotiv Plovdiv, Facebook