  • 4 фев 2026 | 21:47
Пловдивският митрополит се срещна с отбора на България за Купа „Дейвис“

Пловдивският митрополит Николай се срещна с тенисистите и треньорите от българския национален отбор. Той благослови тима, който в събота и неделя ще играе срещу Белгия в исторически мач от Световната група на Купа „Дейвис". За първи път страната ни е сред най-добрите отбори на Световното отборно първенство за мъже.

Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 часа, а тези в неделя - в 13:00 часа.

В четвъртък в зала „Колодрума" от 11:00 часа ще се проведе пресконференция на българския национален отбор, а от 11:30 часа ще се проведе пресконференцията на гостите от Белгия, съобщават от БФ Тенис.

В петък в 11:30 часа ще бъде изтеглен жребият в хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center.

Интересът към двубоя е сериозен, като билетите за местата в близост до корта са почти изчерпани. Билети за мача може да се закупя вт мрежата на Eventim. Всички мачове пък ще се излъчват пряко по NOVA и NOVA Sport.

