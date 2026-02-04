Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Американец зададе темпото в първата тренировка преди олимпийското спускане

  • 4 фев 2026 | 14:01
Американец зададе темпото в първата тренировка преди олимпийското спускане

Райън Кохрън-Сийгъл зададе темпото в първата свободна тренировка преди мъжкото спускане от програмата на Олимпийските игри в Милано-Кортина, което ще се проведе в събота.

Американецът завърши своето спускане по пистата „Стелвио“ в Бормио за 1:56.08 и по този начин изпревари с 0.16 секунди новата звезда в скоростните дисциплини на домакините от Италия – Джовани Францони. Трети на 0.40 зад Кохрън-Сийгъл се нареди Марко Одермат, а зад него четвърти и пети се класираха сънародникът му Алекси Моне и най-успешният скиор в спускането на „Стелвио“ Доминик Парис от Италия.

Разбира се, резултатите от тренировките не значат абсолютно нищо, тъй като скиорите изобщо не караха агресивно, а мнозина от тях се изправиха и дори направиха няколко карвинг завоя на финалната права. Моне пък беше от състезателите, които пропуснаха поне една врата, което в тренировките не е фатално, но ще бъде такова в същинското спускане в събота.

Днешната тренировка беше белязана от едно сравнително тежко падане на норвежеца Фредрик Мьолер. След него той се изправи, но видимо имаше проблеми с лявото си рамо и дори не се спусна само до финалната зона, а беше евакуиран с хеликоптер към болницата в Бормио. На същото място падане направи и ирландецът Кормак Комерфорд, който обаче не стигна до предпазните мрежи, в които се оплете Мьолер.

Подготовката за олимпийското спускане в събота ще продължи утре с втората от предвидените общо три тренировки.

Снимки: Gettyimages

