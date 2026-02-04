Популярни
Уилямс най-накрая направи шейкдаун на FW48

  • 4 фев 2026 | 19:35
  • 611
  • 0

Уилямс беше единственият отбор във Формула 1, който пропусна изцяло шейкдаун сесията, която се проведе в Барселона миналата седмица и съответно изостава най-много с подготовката си за сезон 2026.

Екипът от Гроув показа официално цветовата си схема за предстоящата кампания вчера, но все още не е имало премиера на FW48. Въпреки това от Уилямс публикуваха кадри как провеждат шейкдаун на своя нов автомобил, оцветен в специални цветовен, на пистата „Силвърстоун“ по-рано днес.

По този начин отборът се опитва да компенсира поне малко загубеното време за подготовка през миналата седмица. Отделно този шейкдаун е важен, за да са сигурни в Уилямс, че всичко по колата работи както трябва и няма да има неочаквани изненади в началото на първия от двата официална теста в Бахрейн идната седмица.

Снимки: Atlassian Williams F1 Team

