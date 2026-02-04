Популярни
Европейска купа по фехтовка ще се проведе през уикенда в зала „София"

  4 фев 2026
402 състезатели от 36 държави ще участват на Европейска купа по фехтовка за деца до 14 години и кадети до 17 години на рапира, която ще се проведе от петък до неделя в зала „София“ в Борисовата градин. Надпреварата ще бъде индивидуално и отборно, като и в двете възрастови групи ще бъдат разпределяни точки за европейската ранглиста – ключови в навечерието на Европейското първенство в края на месеца в Грузия.

България ще бъде представена от над 50 фехтовачи в двете възрастови групи и в двата пола. Турнирът е сред най-силните в календара на европейската рапира и обещава изключително високо спортно ниво.

Шефът на фехтовката: Световният елит трябва да се съобразява с нашия отбор
„За трети път провеждаме тази Европейска купа. Състезанието е с най-висок ранг в европейската класация на рапира. Очертава се да бъде много силно както при децата, така и при кадетите. С организацията всичко е наред, работим по план и се надявам гостите да останат доволни от нашите усилия като домакини на този шампионат“, заяви Камелия Александрова, мениджър „Рапира“ към Българската федерация по фехтовка и председател на клуб Олимпик София.

Тя допълни, че за призьорите са подготвени специално изработени медали, а отличия ще получат и треньорите на медалистите.

Турнирът започва в петък от 10:00 часа. Входът за зрители в зала „София“ е свободен.

