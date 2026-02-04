Шефът на фехтовката: Световният елит трябва да се съобразява с нашия отбор

Председателят на Българската федерация по фехтовка Йордан Гълъбов изрази задоволството си след силното начало на годината от страна на родните състезатели. Българският отбор на сабя в състав Симеон Далеков, Станимир Пелов, Николай-Томас Георгиев и Радослав Воденов спечели първи медал в историята на българската фехтовка от турнир за Световната купа младежи отборно. Сабльорите завоюваха бронзовото отличие в надпреварата „Аспарухов меч“ в Пловдив през изминалия уикенд.

Първи медал за българската фехтовка от Световна купа младежи отборно

„Наистина годината започна много добре за нас. Още на Световната купа за жени в Тунис Йоана Илиева се представи блестящо и стана пета. Така тя зае вече второ място в световната ранглиста, така че за нас годината започна положително. Младежите показаха, че имат доста голям потенциал още на първата Световна купа в Бостън. Там извоюваха пето място, което досега също не бяхме правили. В Пловдив те показаха възможностите си и че световният елит трябва да се съобразява с нашия отбор. Извоюваха първия медал за младежи от Световна купа и то отборно - досега имахме само индивидуални медали“, каза Йордан Гълъбов на пресконференция в София.

Младежкият национален отбор ще участва на Европейското първенство в Тбилиси, Грузия, между 20 и 23 февруари, а там председателят на федерацията се надява тимът ни да продължи успехите от Пловдив.

„Това оттук нататък задължава. Те трябва да се доказват с всяко изминато състезание в тяхната възраст, да показват качества и възможности. Предстои им европейско първенство, отиваме с големи надежди към него. То е след 20 дни в Тбилиси, Грузия, и е за кадети и младежи. Надявам се да оправдаем надеждите и те да имат спортното щастие да покажат добри резултати“, добави Гълъбов.

„Предимно се събираме тук за женския профил, но ето, че и момчетата спечелиха медал. Хубавото на този медал е, че е отборен, защото това е съвсем друго състезание. Много по-трудно е с четирима, или петима, защото в един отбор трябва да са пет-шест човека, за да може по всяко време да са готови. Медалът е много хубав и го очаквахме“, заяви селекционерът Ивайло Воденов.

„Наистина този успех, който постигнахме с момчетата, изключително много ме радва. Това е исторически успех и съм сигурен, вярвам в нас, че ще успеем да украсяваме все повече и повече историята на мъжката фехтовка в България. Занапред в състезанията, които предстоят, смятам, че имаме възможност да си защитим резултатите, да се докажем, че дори да сме малка държава, ние имаме голям сърце и душа, и можем да постигнем още по-големи резултати в бъдещето“, заяви Николай-Томас Георгиев.

Председателят на Федерацията Йордан Гълъбов изтъкна и нуждата от инвестиция в спортна база, в която да тренира националният отбор.

На въпрос дали има прогрес в разговорите за национална база, той отговори: „За съжаление в момента политическата обстановка много влияе на спорта в България. Ние имахме така или иначе много добри взаимоотношения с г-н Пешев, министъра на спорта. В крайна сметка с него преговорихме как е удобно и къде може да се направи спортната база, имахме принципна договорка, но сега в момента всичко е в затишие. В очакване на нов министър, на ново правителство, и от там нататък вече пак наново да се почнат преговорите за изграждане на такава база.“

„Но ние продължаваме, не сме отчаяни - напротив, мотивирани сме повече и с голяма нагласа да направим такава база, защото ние го дължим първо на българската фехтовка, второ на тези изгряващи звезди. Защото за нас това са млади състезатели, които тепърва биха носили успехи за българската фехтовка и за българската нация. Ние в крайна сметка трябва да им създадем условията те да бъдат спокойни за собственото си бъдеще и тренировъчни програми. В един момент се надявам съвсем скоро да имаме възможности да имаме национална база“, каза още Гълъбов.

Попитан дали ще бъде отбелязана стогодишнината на Българската федерация по фехтовка, той заяви: „Тази година българската фехтовка навършва 100 години. Отбелязването със сигурност ще го има, но с управителния съвет разискваме кога да бъде. Защото през месец юни тук ще заседава комисията на международната федерация. Дали по това време или през ноември месец да направим голямото тържество, в което да бъдат поканени всички наши стари деятели, които са помагали за развитието на фехтовката. Вече това е въпрос на организация и въпрос на идея как да го направим и по кое време, но 100% ще имаме такава организация и отбелязване на 100 години.“