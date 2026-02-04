WINBET снукър лигата се завръща с 1/4-финалите

След месец пауза заради Световното първенство за аматьори, WINBET снукър лигата се завръща с първите четвъртфинални мачове.

Жан Лаушман и Георги Величков са явни фаворити в двубои, в които големите точкови серии се очаква да отсъстват.

Жан Лаушман – Красимир Камешев

Лаушман спечели група „А“, като взе всичките си мачове с по 3:0, а на Световното остана на косъм от излизане в елиминациите, губейки от бившия член на професионалния тур Били Джо Касъл. В дебюта си в лигата Камешев излъга Симеон Райков в завързаната група „В“ и грабна второто място.

Стършела по принцип се специализира в пуула в последните години, но през настоящия се върна на зеленото сукно и изигра доста мачове. В един от тях срещна Лаушман в турнир от ранкинг календара на българската федерация, което дава определени идеи какво да се очаква и тук.

Георги Величков – Виктор Гайдов

Георги Величков стана победител в група “D” след три победи с по 3:0. Но най-интересното е, че във всеки от мачовете направи серия от поне 68 точки.

Гайдов завърши втори в група “C”, но няма официален мач от декември, а победата над Николай Попов с 3:0 дойде след шест поредни загуби „на нула“ в различни надпревари. По същия начин завършиха и двете му срещи с Георги и дори от последната от тях да мина година и половина, статистиката не лъже.