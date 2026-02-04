Димитър Димитров разтърси V-League на Република Корея с 38 точки

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) записа 13-а победа за сезона в V-League на Република Корея.

Бусан победи у дома КБ Старс с 3:1 (21:25, 32:30, 25:21, 28:26).

Българският диагонал Димитър Димитров изигра блестящ двубой и заби 38 точки (2 аса, 3 блока, 53% ефективност в атака) и имаше основен принос за успеха.

Димитър Димитров заема 5-о място сред реализаторите с актив от 562 точки.

Бусан е 5-и във временното класиране с актив от 39 точки (13 победи, 13 загуби).