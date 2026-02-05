Популярни
Реал Мадрид с все по-малко опции за подсилване на защитата

  • 5 фев 2026 | 05:25
  • 865
  • 0
Реал Мадрид с все по-малко опции за подсилване на защитата

Търсенето на Реал Мадрид за топ централен защитник става все по-сложно, като няколко основни цели отпадат от пазара. Приоритетът на клуба, наред с привличането на креативен полузащитник, беше да намери играч за централната защита, за предпочитане без трансферна сума, следвайки успешния модел на придобиванията на Дейвид Алаба и Антонио Рюдигер. Въпреки това, скорошното подновяване на договора на Дайо Упамекано с Байерн и трансферът на Марк Геи в Манчестър Сити драстично намалиха наличните опции.

27-годишният французин удължи договора си с баварците до 2030 г., като ще получава годишна брутна заплата от около 20 милиона евро, в допълнение към бонус за подпис от 20 милиона. Неговата клауза за откупуване беше фиксирана на 65 милиона евро, но едва от 2027 г. Подновяването дойде като изненада, особено след изявления на Ули Хьонес, които предполагаха напрежение между клуба и играча, заявявайки, че той е бил „лошо съветван“.

Друго име, което отпада от списъка, е това на 25-годишния английски национал. „Белите“ бяха осъществили контакт с неговия агент относно евентуален трансфер през лятото, но „гражданите“ изпревариха и си осигуриха играча на Кристъл Палас още през януари за 23 милиона евро, въпреки че договорът му изтича през юни.

С отпадането на тези две опции, вниманието се насочва към Ибрахима Конате, според AS. 26-годишният защитник на Ливърпул, чийто договор изтича през юни, сега ще бъде една от основните цели на „белия“ клуб. Трансферът на Геи в Манчестър Сити може да накара Ливърпул да засили усилията си за подновяване на договора с французина, чието представяне обаче е под очакванията този сезон. В полза на Реал Мадрид е доброто отношение с агенцията Stelaar, която представлява Конате, както и Камавинга.

Въпреки трудностите на пазара, мадридският клуб има вътрешни алтернативи. Надеждата за пълното възстановяване на Милитао остава, докато се очаква Хаусен и Асенсио да продължат да се развиват. Освен това клубът оценява две млади надежди: Хакобо Рамон, който блести в Комо и може да бъде откупен обратно за осем милиона евро, след като беше продаден за 2,5 милиона, и Жоан Мартинес, перла от школата, в която се възлагат големи очаквания.

