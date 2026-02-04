Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Партньорство между Министерството на културата и БФВ за Евроволей 2026

Партньорство между Министерството на културата и БФВ за Евроволей 2026

  • 4 фев 2026 | 14:44
  • 183
  • 0
Партньорство между Министерството на културата и БФВ за Евроволей 2026

В Министерството на културата се състоя работна среща между заместник-министъра на културата Ашот Казарян и президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев. Двете страни обсъдиха партньорството си във връзка с предстоящото Европейско първенство по волейбол за мъже 2026, което ще се проведе от 9 до 22 септември 2026 г. с част от мачовете в „Арена София".

На срещата бе подчертано, че Министерството на културата и Българската федерация по волейбол имат готовност да развият съвместни инициативи, които да обогатят културното измерение на първенството. Двете институции обсъдиха концепция, която обхваща две основни направления - официална церемония по откриването на шампионата и организиране на културна програма в специална фен зона, разположена в близост до залата по време на състезанията.

Заместник-министър А. Казарян изрази увереност, че Министерството ще поеме инициативата с „удоволствие“ и ще работи активно за реализирането на културните компоненти на проекта. В рамките на обсъжданията бе подчертана значимостта на културните програми за представяне на българското културно наследство пред международната публика и за радост на българските фенове, които ще посетят проявата.

Предложената културна програма предвижда не само официални елементи на церемонията по откриването, но и богата дневна и вечерна програма в фен зоната, която да съпътства волейболните срещи. Целта на тези инициативи е да се съчетае спортният дух на Европейското първенство с представяне на традиционни и съвременни културни елементи, които да допринесат за позитивното преживяване на участници и гости в София.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Влади Гърков и Сен Назер с ценна победа във Франция

Влади Гърков и Сен Назер с ценна победа във Франция

  • 3 фев 2026 | 23:32
  • 1029
  • 0
Супер Венислав Антов с 22 точки, Туркоа с тежка загуба във Франция

Супер Венислав Антов с 22 точки, Туркоа с тежка загуба във Франция

  • 3 фев 2026 | 23:16
  • 2112
  • 0
Шампионките на България от Марица (Пловдив) пристигнаха в Париж

Шампионките на България от Марица (Пловдив) пристигнаха в Париж

  • 3 фев 2026 | 17:46
  • 1178
  • 0
Даниел Тихолов: Все още си припявам с феновете, докато съм на полето

Даниел Тихолов: Все още си припявам с феновете, докато съм на полето

  • 3 фев 2026 | 17:33
  • 1277
  • 0
Димитър Димитров с 8 точки, Бусан с 12-а загуба

Димитър Димитров с 8 точки, Бусан с 12-а загуба

  • 3 фев 2026 | 16:43
  • 616
  • 0
Ахметджан Ершимшек преди гостуването на френския Льовалоа: Искам да видя желание за борба и взаимна подкрепа

Ахметджан Ершимшек преди гостуването на френския Льовалоа: Искам да видя желание за борба и взаимна подкрепа

  • 3 фев 2026 | 16:12
  • 880
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 3190
  • 12
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 11273
  • 32
"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 23991
  • 105
Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

  • 4 фев 2026 | 12:14
  • 17064
  • 26
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 11516
  • 27
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 3944
  • 2