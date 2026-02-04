Партньорство между Министерството на културата и БФВ за Евроволей 2026

В Министерството на културата се състоя работна среща между заместник-министъра на културата Ашот Казарян и президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев. Двете страни обсъдиха партньорството си във връзка с предстоящото Европейско първенство по волейбол за мъже 2026, което ще се проведе от 9 до 22 септември 2026 г. с част от мачовете в „Арена София".

На срещата бе подчертано, че Министерството на културата и Българската федерация по волейбол имат готовност да развият съвместни инициативи, които да обогатят културното измерение на първенството. Двете институции обсъдиха концепция, която обхваща две основни направления - официална церемония по откриването на шампионата и организиране на културна програма в специална фен зона, разположена в близост до залата по време на състезанията.

Заместник-министър А. Казарян изрази увереност, че Министерството ще поеме инициативата с „удоволствие“ и ще работи активно за реализирането на културните компоненти на проекта. В рамките на обсъжданията бе подчертана значимостта на културните програми за представяне на българското културно наследство пред международната публика и за радост на българските фенове, които ще посетят проявата.

Предложената културна програма предвижда не само официални елементи на церемонията по откриването, но и богата дневна и вечерна програма в фен зоната, която да съпътства волейболните срещи. Целта на тези инициативи е да се съчетае спортният дух на Европейското първенство с представяне на традиционни и съвременни културни елементи, които да допринесат за позитивното преживяване на участници и гости в София.