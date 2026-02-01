Първи медал за българската фехтовка от Световна купа младежи отборно

Българският отбор на сабя в състав Симеон Далеков, Станимир Пелов, Николай-Томас Георгиев и Радослав Воденов спечели първи медал в историята на българската фехтовка от турнир за Световната купа младежи отборно. Сабльорите ни взеха бронза в надпреварата „Аспарухов меч“, която завърши днес в Пловдив. Тимът ни игра вдъхновено, със самочувствие и в конкуренцията на най-добрите в света заслужено стигна до третото място.

В първия кръг от елиминациите Далеков, Пелов, Георгиев и Воденов победиха Тайван с 45:32. В двубоя за място сред най-добрите 8 сабльорите ни се наложиха над Казахстан с 45:36. В срещата за място на полуфиналите те отново показаха силна игра и отстраниха Китай с 45:40. В двубоя за място във финала българите се изправиха срещу N1 в световната ранглиста Италия и отстъпиха с 24:45. В срещата за бронзовия медал сабльорите ни победиха N2 в световната ранглиста САЩ с 45:43 и се класираха на третото място.