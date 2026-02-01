Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Първи медал за българската фехтовка от Световна купа младежи отборно

Първи медал за българската фехтовка от Световна купа младежи отборно

  • 1 фев 2026 | 18:59
  • 90
  • 0
Първи медал за българската фехтовка от Световна купа младежи отборно

Българският отбор на сабя в състав Симеон Далеков, Станимир Пелов, Николай-Томас Георгиев и Радослав Воденов спечели първи медал в историята на българската фехтовка от турнир за Световната купа младежи отборно. Сабльорите ни взеха бронза в надпреварата „Аспарухов меч“, която завърши днес в Пловдив. Тимът ни игра вдъхновено, със самочувствие и в конкуренцията на най-добрите в света заслужено стигна до третото място.

В първия кръг от елиминациите Далеков, Пелов, Георгиев и Воденов победиха Тайван с 45:32. В двубоя за място сред най-добрите 8 сабльорите ни се наложиха над Казахстан с 45:36. В срещата за място на полуфиналите те отново показаха силна игра и отстраниха Китай с 45:40. В двубоя за място във финала българите се изправиха срещу N1 в световната ранглиста Италия и отстъпиха с 24:45. В срещата за бронзовия медал сабльорите ни победиха N2 в световната ранглиста САЩ с 45:43 и се класираха на третото място.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Виктория Витлиемова остана на 32 място на Световната купа по сабя за девойки в Тбилиси

Виктория Витлиемова остана на 32 място на Световната купа по сабя за девойки в Тбилиси

  • 1 фев 2026 | 01:22
  • 415
  • 0
Симеон Далеков 12-и на сабя при младежите на "Аспарухов меч"

Симеон Далеков 12-и на сабя при младежите на "Аспарухов меч"

  • 1 фев 2026 | 01:06
  • 636
  • 0
Дания и Германия ще спорят за титлата на Европейското по хандбал

Дания и Германия ще спорят за титлата на Европейското по хандбал

  • 31 яну 2026 | 17:51
  • 783
  • 0
Бяла и Етър 64 увеличиха аванса си на върха в женското хандбално първенство

Бяла и Етър 64 увеличиха аванса си на върха в женското хандбално първенство

  • 31 яну 2026 | 17:41
  • 592
  • 0
Започна международният турнир на сабя "Аспарухов меч"

Започна международният турнир на сабя "Аспарухов меч"

  • 31 яну 2026 | 11:04
  • 687
  • 0
Германия излъга Хърватия и се класира за финала на Европейското по хандбал за мъже

Германия излъга Хърватия и се класира за финала на Европейското по хандбал за мъже

  • 30 яну 2026 | 21:03
  • 2617
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 31162
  • 126
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 58595
  • 83
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 32710
  • 257
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 18508
  • 49
Тотнъм 0:1 Манчестър Сити, Шерки откри резултата

Тотнъм 0:1 Манчестър Сити, Шерки откри резултата

  • 1 фев 2026 | 18:49
  • 3804
  • 6
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 37285
  • 47