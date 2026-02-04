Популярни
Най-злощастната контузия на тенис мач

  • 4 фев 2026 | 12:43
Джовани Мпечи Перикар беше принуден да се откаже от мача си от първия кръг в Монпелие поради необичайна причина.

Въпреки че първият турнир от Големия шлем за годината вече е в историята, тенисът продължава с пълна сила, включително на турнира от категория ATP 250 в Монпелие, където Феликс Оже-Алиасим е поставен под №1.

Сред участниците в основната схема беше и французинът Мпечи Перикар, но мачът му от първия кръг приключи преждевременно, след като той получи странна контузия. Мпечи Перикар, който е висок 2,01 м, е двукратен шампион и притежава петия най-бърз официално регистриран сервис в историята на ATP.

22-годишният тенисист беше отпаднал в първия кръг на Australian Open и се опитваше да възвърне формата си на закритите кортове в Монпелие. Там той се изправи срещу своя сънародник Артур Геа, като изоставаше с 3:5 в първия сет.

Докато Геа беше само на две точки от спечелването на първия сет, за Мпечи Перикар настъпи истинско бедствие – при воле той удари топката в собственото си око.

Французинът изпитваше силна болка и след като загуби първия сет и получи медицинска помощ, взе решение да се откаже от мача.

Засега не е ясно колко сериозна е контузията, но Мпечи Перикар вече се е оттеглил и от турнира на двойки, където трябваше да играе заедно с трикратния шампион от Големия шлем Стан Вавринка, който ще се оттегли от професионалния тенис по-късно тази година.

Отпадането му в първия кръг в Монпелие означава, че Мпечи Перикар вече има три поредни загуби. Въпреки отказването си от последния мач, той по програма трябва да се завърне на корта още тази седмица.

Това трябва да стане на турнира от категория ATP 500 в Ротердам, където Александър Зверев ще бъде поставен под №1, след като Алкарас се оттегли.

В момента Мпечи Перикар е поставен под №1 в квалификациите и може да влезе директно в основната схема, ако някой от участниците се откаже.

След отказването му в Монпелие обаче има сериозни съмнения дали той изобщо ще участва в Ротердам.

Снимки: Imago

