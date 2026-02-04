Бостън надви Далас, Леброн поведе Лейкърс

В повторение на финалите от 2024 година Бостън Селтикс надигра Далас Маверикс като гост със 110:100 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). „Келтите“ отговориха подобаващо на поредното звездно представяне на избрания под номер 1 от Далас в миналогодишния драфт Купър Флаг, който стана първият тийнеджър с три поредни представяния с над 30 точки. Лука Гарза отбеляза три поредни тройки в серия от 14:4 в края на третата част, с което Селтикс поведоха с 19 точки, а до края Маверикс не успяха да ги настигнат. Така отборът на Бостън подобри баланса си до 32-18 и е 3-ти в Източната конференция, докато Далас е 12-и на Запад с 19-31.

Джейлън Браун завърши с дабъл-дабъл от 33 точки и 11 борби за Селтикс, а Пейтън Причард допринесе с 26 точки и 7 асистенции. Лука Гарза вкара всеки от 4-те си опита отдалеч за общо 16 точки, а Сам Хаузер и Дерик Уайт отбелязаха по 11, към които вторият добави и 8 асистенции.

19-годишният Купър Флаг записа представяне с 36 точки и 9 борби в първия си мач в кариерата срещу тима, който е гледал като дете, тъй като е бил най-близък до неговия роден град Нюпорт в щата Мейн. Кейлъб Мартин се отчете с 13 точки, а Даниел Гафърд и Макс Кристи - с по 10, към които първият добави 12 борби.

Оклахома Сити Тъндър достигна границата от 40 успеха за сезона, побеждавайки Орландо Меджик със 128:92. Шампионите играха без Джейлън Уилямс и Ейджей Мичъл, но усилията на избраните за Мача на звездите Шей Гилджъс-Алекзандър и Чет Холмгрен бяха достатъчни. С това „Гръмотевиците“ подобриха баланса си на първото място в Западната конференция до 40-11, докато Меджик са 8-и на Изток с 25-24.

Най-полезният играч от миналата кампания - Гилджъс-Алекзандър, записа 121-ви пореден мач с поне 20 точки, отбелязвайки точно 20, и е на 5 такива двубоя от изравняването на рекорда на легендарния Уилт Чембърлейн. Лугуенц Дорт добави 18 точки, Чет Холмгрен записа 16 точки и 10 борби, а Айзея Хартенщайн постигна първия си трипъл-дабъл в кариерата с 12 точки и по 10 борби и асистенции.

За Орландо Джейлън Съгс отбеляза 20 точки, а Паоло Банкеро записа 17.

Детройт Пистънс надделя над Денвър Нъгетс със 124:121, удължавайки преднината си на върха на класирането в Източната конференция с баланс от 37-12, докато опонентът им е 3-ти на Запад с 33-18. За петата си победа в последните шест двубоя играчите на Детройт трябваше да се борят до края, след като Нъгетс спечелиха и двете четвърти от второто полувреме, но Кейд Кънингам отмъкна победата с два успешни наказателни удара при 9,4 оставащи секунди.

Кънингам завърши с 29 точки и 10 асистенции, Дънкан Робинсън добави 20 точки при 6 от 9 успешни стрелби от тройката, а Джейлън Дърън се отчете с дабъл-дабъл от 19 точки и 13 борби.

За Денвър Джамал Мъри беше най-резултатен с 32 точки и 8 асистенции, Никола Йокич записа дабъл-дабъл от 24 точки и 15 борби, а Пейтън Уотсън завърши със 17 точки.

41-годишният ЛеБрон Джеймс изведе Лос Анджелис Лейкърс до успеха в гостуване на Бруклин Нетс със 125:109. Ветеранът отбеляза 25 точки и даде 7 асистенции, а Лука Дончич остана близо зад него с 24 точки. Джейк ЛаРавия добави 18 точки, а Остин Рийвс се включи с 15 от пейката, донасяйки 30-ата победа за Лейкърс, които са 5-и в Западната конференция с 19 поражения. Бруклин са 13-и на Изток с баланс 13-36.

Майкъл Портър Джуниър беше най-резултатен за „Мрежите“ с дабъл-дабъл от 21 точки и 10 борби, Дей'Рон Шарп добави 19 точки и 14 борби, а Зайеър Уилямс се отчете със 17 точки.

Милуоки Бъкс прекъсна серията си от 5 поредни поражения, побеждавайки Чикаго Булс със 131:115. Без контузените си звезди Янис Адетокунбо и Кевин Портър Джуниър „Елените“ бяха поведени от Кайл Кузма, който записа представяне с 31 точки и 10 борби, подобрявайки баланса на тима си на 12-ата позиция в Източната конференция до 19-29, докато Чикаго е 10-и с 24-27.

Райън Ролинс допринесе за успеха с 21 точки, 10 асистенции и 7 борби, Ей Джей Грийн добави 17 точки, а Майлс Търнър, Пийт Нанс и Гари Трент Джуниър завършиха с по 15.

За Булс, които бяха без топ реализатора си Джош Гиди, Матас Бузелис отбеляза 22 точки, Коби Уайт добави 21 точки и 10 борби, Айо Досунму и Патрик Уилямс завършиха с по 17, а Джейлън Смит вкара 16

Снимки: Imago