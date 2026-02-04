Почина една от най-обичаните снукър легенди

Джон Върго, една от най-емблематичните фигури в снукъра – както на масата, така и зад микрофона, почина на 79-годишна възраст. Върго беше сред водещите играчи в света в края на 70-те и през 80-те години, като спечели UK Championship и достигна полуфиналите на Световното първенство през 1979 г.

Макар никога да не е печелил "ранкинг" турнир (в днешния смисъл на думата) той беше неизменна част от най-големите снукър събития по време на бума на спорта през 80-е години, като игра в "Крусибъл" всяка година от 1979 до 1991 г.

Въпреки това, Върго е може би най-известен с кариерата си след активния спорт – като звезда в популярното телевизионно шоу Big Break заедно с Джим Дейвидсън, както и като един от най-великите коментатори, които снукърът някога е познавал.

Върго продължаваше да коментира за BBC и през този сезон, като изрече своите емблематични реплики на "Мастърс" дори миналия месец. Председателят на World Seniors Snooker Джейсън Франсис потвърди новината за смъртта му в сряда сутринта с публикация в социалните мрежи:

Heart breaking to share the news that we've lost the great 'JV' John Virgo this morning, he passed away in Spain. Rosie and Brooke-Leah would like everyone to know. Our hearts go out to them both, Gary and the grandchildren. JV was doing what he loved to do right up until the… pic.twitter.com/6PfmIvZdWs — Snooker Legends (@Snookerlegends) February 4, 2026

„Със съкрушено сърце споделям новината, че тази сутрин загубихме великия JV – Джон Върго. Той почина в Испания. Роузи и Брук-Лиа искат всички да знаят. Сърцата ни са с тях, с Гари и с внуците. JV правеше това, което обичаше, до самия край – забавляваше всички. Той беше изключително важен човек в моя живот, както и за спорта като цяло. Невероятно лоялен мой приятел и човек, който те караше да се чувстваш сякаш седи до теб по време на мач, когато го слушаше по телевизията. Трудно е да се приеме… един велик човек, който докосна толкова много животи и обичаше играта. Никога няма да те забравим, приятелю. Почивай в мир, JV.“

От World Snooker Tour написаха:

„Всички в World Snooker Tour сме дълбоко натъжени от новината за кончината на легендарния снукър играч и телевизионен коментатор Джон Върго, на 79 години. Мислите ни са със семейството и близките му. Почивай в мир, JV.“

През 90-те години Върго беше и огромна телевизионна звезда във Великобритания, благодарение на шоуто Big Break, което се излъчваше в праймтайма на BBC и достигаше до милиони зрители.