Дарко Раякович ще води Отбора на света в Мача на звездите в НБА

Старши треньорът на Торонто Раптърс Дарко Раякович ще води Отбора на света в Мача на звездите на Националната баскетболна асоциация (НБА) тази година, информира агенция Reuters.

Сърбинът Раякович прави третия си сезон с Раптърс. С баланс от 30 победи и 21 поражения, отборът на Торонто заема четвърто място в Източната конференция.

Мачът на звездите, насрочен за 15 февруари в Ингълууд (Калифорния), ще се проведе с нов формат между два тима от американски играчи и един Отбор на света, съставен от чуждестранни състезатели.

Toronto Raptors head coach Darko Rajaković has been named by NBA Commissioner Adam Silver as head coach of Team World for the 2026 NBA All-Star Game (Sunday, 2/15 on NBC & Peacock). pic.twitter.com/T7ChDPvBSc — NBA (@NBA) February 3, 2026

Те ще играят турнир всеки срещу всеки в мачове с продължителност 12 минути, след което отборите с най-добър актив ще спорят за трофея. Всеки тим ще се състои от осем баскетболисти.

Джей Би Бикърстаф от Детройт Пистънс и Мич Джонсън от Сан Антонио Спърс вече бяха назначени за старши треньори на отборите на играчите от Съединените щати.

46-годишният Дарко Раякович преди това е бил помощник-треньор в Оклахома Сити Тъндър, Финикс Сънс и Мемфис Гризлис, а също така е бил старши треньор в Лигата за развитие в САЩ, в Испания и Сърбия.

Той беше помощник-треньор на националния тим на Сърбия на Световното първенство по баскетбол за мъже през 2019 година.

Мачът на звездите ще бъде 75-ият в историята на НБА.