  Баскетбол
  2. Баскетбол
Дарко Раякович ще води Отбора на света в Мача на звездите в НБА

  4 фев 2026 | 11:32
Старши треньорът на Торонто Раптърс Дарко Раякович ще води Отбора на света в Мача на звездите на Националната баскетболна асоциация (НБА) тази година, информира агенция Reuters.

Сърбинът Раякович прави третия си сезон с Раптърс. С баланс от 30 победи и 21 поражения, отборът на Торонто заема четвърто място в Източната конференция.

Мачът на звездите, насрочен за 15 февруари в Ингълууд (Калифорния), ще се проведе с нов формат между два тима от американски играчи и един Отбор на света, съставен от чуждестранни състезатели.

Те ще играят турнир всеки срещу всеки в мачове с продължителност 12 минути, след което отборите с най-добър актив ще спорят за трофея. Всеки тим ще се състои от осем баскетболисти.

Джей Би Бикърстаф от Детройт Пистънс и Мич Джонсън от Сан Антонио Спърс вече бяха назначени за старши треньори на отборите на играчите от Съединените щати.

46-годишният Дарко Раякович преди това е бил помощник-треньор в Оклахома Сити Тъндър, Финикс Сънс и Мемфис Гризлис, а също така е бил старши треньор в Лигата за развитие в САЩ, в Испания и Сърбия.

Той беше помощник-треньор на националния тим на Сърбия на Световното първенство по баскетбол за мъже през 2019 година.

Мачът на звездите ще бъде 75-ият в историята на НБА.

