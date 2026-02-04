Борбата обяви системата за квалификации за Лос Анджелис 2028

Международната федерация по борба (UWW) обяви системата на квалификациите за олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

За най-големия спортен форум на планетата ще има по 16 състезатели във всяка категория, които ще се класират чрез 4 квалификационни състезания. А именно: 1. От световното първенство през 2027-а квоти взимат всички медалисти (златен, сребърен, два бронзови) или ще бъдат раздадени 72 визи в 18-те олимпийски категории. 2. Следва ранглистата, според която UWW ще класира тримата най-добри борци във всяка категория, които не са минали първия етап от квалификациите. Ранглистата се формира според класирането на 7 състезания преди игрите. – континентално първенство през 2027-а, - рейтинговите турнири същата година (3 състезания), - световно първенство през 2027-а, - рейтинговия турнир през 2028-а (1 състезание), - континенталното първенство през 2028-а. Така според ранглистата 54 състезатели ще получат квоти за съответния Национален олимпийски комитет (НОК). Квотите не са поименни, а се дават на държавата, която може да замени състезателя, който я е спечелил, с друг. 3. От континенталните първенства ще се получават по две квоти във всяка категория, тоест финалистите придобиват право за участие на игрите. От континенталните първенства ще бъдат раздадени 144 визи. 4. Световната олимпийска квалификация е финалната фаза. Само победителите в 18-те категории ще получат визи. Право на участие имат само състезателите, които до момента нямат визи. Така квоти ще бъдат раздадени за всяка категория, както следва: 4 квоти - Световно първенство 2027

3 квоти – ранглиста на UWW

8 квоти - континентални квалификации (2 Европа, 2 Азия, 2 Панамерика, 2 Африка и Океания)

1 квота - Световна олимпийска квалификация

На рейтинговите турнири всяка държава може да участва максимум с двама борци във всяка категория, като ще има толеранс от 2 кг допустимо тегло. За световните и континентални първенства се прилагат стандартните правила. Предстои промяна и в присъждането на точките в ранглистата.