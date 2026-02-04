Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Борбата обяви системата за квалификации за Лос Анджелис 2028

Борбата обяви системата за квалификации за Лос Анджелис 2028

  • 4 фев 2026 | 09:21
  • 369
  • 0
Борбата обяви системата за квалификации за Лос Анджелис 2028

Международната федерация по борба (UWW) обяви системата на квалификациите за олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

За най-големия спортен форум на планетата ще има по 16 състезатели във всяка категория, които ще се класират чрез 4 квалификационни състезания. А именно:   1. От световното първенство през 2027-а квоти взимат всички медалисти (златен, сребърен, два бронзови) или ще бъдат раздадени 72 визи в 18-те олимпийски категории.  2. Следва ранглистата, според която UWW ще класира тримата най-добри борци във всяка категория, които не са минали първия етап от квалификациите.  Ранглистата се формира според класирането на 7 състезания преди игрите. – континентално първенство през 2027-а,  - рейтинговите турнири същата година (3 състезания),  - световно първенство през 2027-а,  - рейтинговия турнир през 2028-а (1 състезание),  - континенталното първенство през 2028-а.   Така според ранглистата 54 състезатели ще получат квоти за съответния Национален олимпийски комитет (НОК). Квотите не са поименни, а се дават на държавата, която може да замени състезателя, който я е спечелил, с друг.   3. От континенталните първенства ще се получават по две квоти във всяка категория, тоест финалистите придобиват право за участие на игрите. От континенталните първенства ще бъдат раздадени 144 визи.   4. Световната олимпийска квалификация е финалната фаза. Само победителите в 18-те категории ще получат визи.  Право на участие имат само състезателите, които до момента нямат визи. Така квоти ще бъдат раздадени за всяка категория, както следва:  4 квоти - Световно първенство 2027

3 квоти – ранглиста на UWW

8 квоти - континентални квалификации (2 Европа, 2 Азия, 2 Панамерика, 2 Африка и Океания)

1 квота - Световна олимпийска квалификация

На рейтинговите турнири всяка държава може да участва максимум с двама борци във всяка категория, като ще има толеранс от 2 кг допустимо тегло. За световните и континентални първенства се прилагат стандартните правила.   Предстои промяна и в присъждането на точките в ранглистата.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 1086
  • 2
Стоян Добрев: Решението да се оттегля е назряло от известно време и е най-доброто за българската борба

Стоян Добрев: Решението да се оттегля е назряло от известно време и е най-доброто за българската борба

  • 4 фев 2026 | 09:31
  • 1333
  • 2
Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

  • 3 фев 2026 | 18:06
  • 6651
  • 1
Разцепление в борбата: Стоян Добрев хвърли оставка

Разцепление в борбата: Стоян Добрев хвърли оставка

  • 3 фев 2026 | 16:11
  • 7406
  • 3
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 4798
  • 0
Страхотен мач в Лондон ще определи следващия съперник на Волкановски

Страхотен мач в Лондон ще определи следващия съперник на Волкановски

  • 2 фев 2026 | 20:19
  • 1375
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кръстев в Гьозтепе под наем с опция за закупуване

Кръстев в Гьозтепе под наем с опция за закупуване

  • 4 фев 2026 | 10:37
  • 571
  • 0
Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 174190
  • 1030
Наско: Войната тепърва започва

Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 45987
  • 112
Арсенал е на финал след нова победа над Челси

Арсенал е на финал след нова победа над Челси

  • 3 фев 2026 | 23:59
  • 30758
  • 61
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 28940
  • 8
Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

  • 3 фев 2026 | 23:58
  • 34962
  • 59