  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лиа Каратанчева е четвъртфиналистка на турнир в Орландо

Лиа Каратанчева е четвъртфиналистка на турнир в Орландо

  • 4 фев 2026 | 08:35
  • 222
  • 0
Лиа Каратанчева е четвъртфиналистка на турнир в Орландо

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Орландо (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара.

Софиянката и Анита Сахдиева (Украйна), поставени под номер 4 в схемата, победиха Мартина Таборда (Аржентина) и Мариан Кано (Мексико) с 6:1, 2:6, 10:7 за 76 минути.

В шампионския тайбрек двете поведоха с 8-4 и без проблеми затвориха мача.

На сингъл Каратанчева стартира с двубой срещу квалификантката Мартина Таборда (Аржентина).

