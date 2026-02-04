Алегри: Целта ни е да финишираме в топ 4

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри коментира победата на своя тим над Болоня с 3:0 в мач от 23-тия кръг на Серия "А".

„Те разполагат с качествени играчи. Трябваше да подходим сериозно към днешния мач. Болоня винаги е опасен съперник. Играхме много добре и в двете фази“, заяви Алегри.

„Получи се добър мач. Мисля, че можем да подобрим контрола си върху топката и да създаваме по-чисти положения. Нкунку и Лофтъс-Чийк действаха много добре в предни позиции“, продължи той.

„Беше важно да достигнем 50 точки. Нашата цел е да попаднем в топ 4 и това няма да е лесно, защото първенството е дълго", изтъкна Алегри.

Запитан кое е по-важно – изоставането от 5 точки от Интер или преднината от 7 пред Рома, той отговори: „Винаги трябва да гледаме напред. Все още трябва да спечелим много точки, за да постигнем целта си. Необходимо е да правим малки стъпки, една по една. Нека се насладим на тази пауза, за да могат играчите да се възстановят преди мача с Пиза. Би било чудесно, ако всички са на разположение.“

