Дешан: Не очаквайте от Мбапе да тича по 11 км на мач

Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан коментира стереотипното възприятие за звездата на тима Килиан Мбапе.

„Създаден му е образ на много егоистичен играч, на индивидуалист. Разбира се, той е нападател и би било нелепо, ако не притежаваше известна доза егоизъм. Мога да ви уверя обаче, че откакто стана капитан, той е наясно, че думата му тежи пред целия отбор“, заяви Дешан.

Interrogé lors d'un échange avec des journalistes, Didier Deschamps a tenu à donner sa vision du capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Un homme qu'il voit loin des clichés sur son prétendu égoïsme



„Ако искате да критикувате Килиан, като казвате, че трябва да пробягва поне 11 километра на мач... Успокойте се, той няма да го направи. От друга страна обаче, той притежава много други качества, които са важни и решаващи“, добави специалистът.

