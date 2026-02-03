Популярни
  Франция
  2. Франция
  Дешан: Не очаквайте от Мбапе да тича по 11 км на мач

Дешан: Не очаквайте от Мбапе да тича по 11 км на мач

  3 фев 2026 | 23:34
Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан коментира стереотипното възприятие за звездата на тима Килиан Мбапе.

„Създаден му е образ на много егоистичен играч, на индивидуалист. Разбира се, той е нападател и би било нелепо, ако не притежаваше известна доза егоизъм. Мога да ви уверя обаче, че откакто стана капитан, той е наясно, че думата му тежи пред целия отбор“, заяви Дешан.

„Ако искате да критикувате Килиан, като казвате, че трябва да пробягва поне 11 километра на мач... Успокойте се, той няма да го направи. От друга страна обаче, той притежава много други качества, които са важни и решаващи“, добави специалистът.

