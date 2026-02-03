Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

  • 3 фев 2026 | 20:57
  • 868
  • 0
Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Ивън Лумсдън (Великобритания), втори поставени в схемата, победиха убедително испанците Марио Гонсалес Фернандес и Исан Кореча с 6:0, 6:2 за 48 минути.

Следващите им съперници ще станат ясни утре. Антъни Генов има осем титли на двойки във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете, а за последно триумфира в Будапеща в края на месец септември.

