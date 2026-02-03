Болоня се кани да откаже Милан от битката за Скудетото

Болоня и Милан ще се изправят един срещу друг в мач от италианската Серия "А". Двубоят е насрочен за 3 февруари 2026 г. от 21:45 часа на стадион "Ренато Дал'Ара". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Джанлука Манджанело, който ще следи за спазването на правилата на терена.

Милан заема второто място в класирането на Серия "А" с 47 точки от 22 изиграни мача, като "росонерите" имат отлична голова разлика от 35 вкарани и само 17 допуснати гола. Това е ключов мач за възпитаниците на Масимилиано Алегри, които към днешна дата изостават на 8 точки от лидера Интер. При победа днес, те ще скъсят дистанцията и ще запазят реални надежди да продължат гонитбата с вечния си враг. Евентуална загуба обаче до голяма степен ще сложи край на надеждите на "росонерите" за Скудетото.

От друга страна, Болоня се намира в средата на таблицата на 10-та позиция с 30 точки от същия брой срещи. "Рособлу" са отбелязали 32 гола, но са допуснали 27 в своята мрежа. Домакините също се нуждаят от точки в битката за Европа. Евентуална победа би ги изкачила до 8-ото място и би върнала надеждите им за участие в евротурнирите. При загуба обаче те ще се изпарят.

Болоня демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, едно равенство и две загуби. "Рособлу" постигнаха впечатляваща победа като гост срещу Макаби (Тел Авив) с 3:0 в Лига Европа на 29.01.2026 г. Преди това обаче отстъпиха на Дженоа с 2:3 в Серия "А" (25.01.2026 г.). Болонците завършиха наравно 2:2 със Селтик в европейския турнир (22.01.2026 г.), но загубиха от Фиорентина с 1:2 (18.01.2026 г.). По-рано през януари постигнаха победа като гост срещу Верона с 3:2 (15.01.2026 г.).

Милан, от своя страна, е без загуба в последните пет мача, с две победи и три равенства. "Росонерите" завършиха 1:1 с Рома (25.01.2026 г.), преди това победиха Лече с 1:0 (18.01.2026 г.) и Комо с 3:1 (15.01.2026 г.). В началото на януари записаха две последователни равенства - 1:1 с Фиорентина (11.01.2026 г.) и 1:1 с Дженоа (08.01.2026 г.).

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава равновесие, като Милан има две победи, Болоня също има две победи, а един мач е завършил наравно. Последната среща между тях се състоя на 14.09.2025 г. в Серия "А", когато Милан победи с 1:0 като домакин. Преди това, в мач от Купата на Италия на 14.05.2025 г., Болоня изненада "росонерите" с 1:0 на техния стадион. В предишния сезон от Серия "А" Милан надделя с 3:1 над Болоня на 09.05.2025 г., докато в първия им сблъсък от същия сезон Болоня спечели с 2:1 като домакин на 27.02.2025 г. Най-старата от последните пет срещи завърши с равенство 2:2 на 27.01.2024 г.