Отборът на България вече е в пълен състав преди домакинството на Белгия

  • 3 фев 2026 | 20:35
  • 114
  • 0
Отборът на България вече е в пълен състав преди домакинството на Белгия

Националите на България вече тренират в пълен състав в зала „Колодрума" в Пловдив за срещата от Световната група на Купа „Дейвис" срещу Белгия. Двубоят ще се проведе на 7 и 8 февруари.

За първи път в историята страната ни ще бъде сред най-добрите тимове в световното отборно първенство за Купа „Дейвис", след впечатляващата победа над Финландия именно в Пловдив през септември миналата година. От днес към тренировките на състава се включиха Пьотр Нестеров и Илиян Радулов.

В неделя Нестеров спечели титлата на сингъл на турнира от ITF в Монастир (Тунис), а Илиян Радулов игра финал на турнир в Анталия, Турция. Още от неделя пък започна лагерът с участието на Иван Иванов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев.

За първи път националният отбор на България ще играе на клей корт в зала, като настилката пристигна от Унгария и кортът е в отлично състояние.

Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 часа, а тези в неделя - в 13:00 часа.

В четвъртък в зала „Колодрума" от 11:00 часа ще се проведе пресконференция на българския национален тим, а от 11:30 часа на гостите от Белгия.

В петък в 11:30 часа ще бъде изтеглен жребият в хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center.

Интересът към двубоя е сериозен, като билетите за местата в близост до корта са пред изчерпване.

Залогът е повече от сериозен - при победа България ще играе през септември за класиране за финалите на Купа „Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.

