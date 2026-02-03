Поставената под №5 Ема Наваро отпадна във втория кръг в Абу Даби

Поставената под номер 4 в схемата Ема Наваро отпадна във втория кръг на тенис турнир за жени в Абу Даби с награден фонд от 1,2 милиона долара.

В изцяло американски сблъсък бившата номер 8 в света отстъпи с 6:7(6), 6:0, 3:6 пред сънародничката си Хейли Баптист.

Срещата премина през много различни етапи. В първия сет играта бе напълно равностойна и логично победителката в него бе излъчена след тайбрека. Наваро имаше възможност да го спечели при 6:5 точки, но загуби и двете си последващи разигравания на сервис, което даде възможност на Баптист да го измъкне с 8:6.

Във втория сет инициативата изцяло бе на страната на Наваро, която го спечели с 6:0 и загуби само едно разиграване в последните три гейма.

В решителния трети сет двете американки взимаха подаванията си без големи трудности до 4:3 гейма. Тогава Наваро застана на сервис и допусна пробив за едва втори път в мача, но той предреши изхода на срещата в полза на Баптист.

На четвъртфиналите американката ще играе с номер 5 в схемата Людмила Самсонова. Рускинята се наложи с категоричното 6:2, 6:2 над Джанис Тиен от Индонезия.

Още една четвъртфинална двойка бе определена от днешните срещи и в нея съпернички ще бъдат датчанката Клара Таусон и американката МакКартни Кеслър.

Третата в схемата Таусон се нуждаеше от само 70 минути за успех с 6:3, 6:1 над швейцарката Симона Валтерт, а Кеслър победи с 6:3, 6:2 канадката Лейла Ани Фернандес.