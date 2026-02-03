Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец повали Левски и грабна Суперкупата - на живо с награждаването на разградчани и коментара на Нико Петров и Светльо Дяков
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Поставената под №5 Ема Наваро отпадна във втория кръг в Абу Даби

Поставената под №5 Ема Наваро отпадна във втория кръг в Абу Даби

  • 3 фев 2026 | 19:41
  • 679
  • 0
Поставената под №5 Ема Наваро отпадна във втория кръг в Абу Даби

Поставената под номер 4 в схемата Ема Наваро отпадна във втория кръг на тенис турнир за жени в Абу Даби с награден фонд от 1,2 милиона долара.

В изцяло американски сблъсък бившата номер 8 в света отстъпи с 6:7(6), 6:0, 3:6 пред сънародничката си Хейли Баптист.

Срещата премина през много различни етапи. В първия сет играта бе напълно равностойна и логично победителката в него бе излъчена след тайбрека. Наваро имаше възможност да го спечели при 6:5 точки, но загуби и двете си последващи разигравания на сервис, което даде възможност на Баптист да го измъкне с 8:6.

Във втория сет инициативата изцяло бе на страната на Наваро, която го спечели с 6:0 и загуби само едно разиграване в последните три гейма.

В решителния трети сет двете американки взимаха подаванията си без големи трудности до 4:3 гейма. Тогава Наваро застана на сервис и допусна пробив за едва втори път в мача, но той предреши изхода на срещата в полза на Баптист.

На четвъртфиналите американката ще играе с номер 5 в схемата Людмила Самсонова. Рускинята се наложи с категоричното 6:2, 6:2 над Джанис Тиен от Индонезия.

Още една четвъртфинална двойка бе определена от днешните срещи и в нея съпернички ще бъдат датчанката Клара Таусон и американката МакКартни Кеслър.

Третата в схемата Таусон се нуждаеше от само 70 минути за успех с 6:3, 6:1 над швейцарката Симона Валтерт, а Кеслър победи с 6:3, 6:2 канадката Лейла Ани Фернандес.

Следвай ни:

Още от Тенис

Динко Динев започна ударно в Кувейт

Динко Динев започна ударно в Кувейт

  • 3 фев 2026 | 12:53
  • 546
  • 0
В Испания започнаха изчисленията кога Алкарас ще задмине Джокович по брой титли от "Големия шлем"

В Испания започнаха изчисленията кога Алкарас ще задмине Джокович по брой титли от "Големия шлем"

  • 3 фев 2026 | 12:42
  • 939
  • 3
Иван Иванов: Трябва да работя върху психиката, на Големия шлем виждаш колко далеч си от истината

Иван Иванов: Трябва да работя върху психиката, на Големия шлем виждаш колко далеч си от истината

  • 3 фев 2026 | 10:56
  • 5050
  • 6
16-годишен френски тенисист с постижение за историята

16-годишен френски тенисист с постижение за историята

  • 3 фев 2026 | 10:30
  • 4369
  • 0
Националите вече тренират за Купа "Дейвис"

Националите вече тренират за Купа "Дейвис"

  • 2 фев 2026 | 20:49
  • 3929
  • 1
Макенроу с удоволствие би бил треньор на Алкарас

Макенроу с удоволствие би бил треньор на Алкарас

  • 2 фев 2026 | 18:59
  • 1994
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 134515
  • 533
Наско: Войната тепърва започва

Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 6722
  • 12
Веласкес каза на конкурентите кой е лидерът и отсече: Изключително съм горд, спокойно можеше да спечелим!

Веласкес каза на конкурентите кой е лидерът и отсече: Изключително съм горд, спокойно можеше да спечелим!

  • 3 фев 2026 | 20:41
  • 1479
  • 0
Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

  • 3 фев 2026 | 19:52
  • 5271
  • 0
Филип Кръстев отива в Гьозтепе при Станимир Стоилов

Филип Кръстев отива в Гьозтепе при Станимир Стоилов

  • 3 фев 2026 | 19:49
  • 8335
  • 13
Везенков и Олимпиакос не издържаха теста в Дубай

Везенков и Олимпиакос не издържаха теста в Дубай

  • 3 фев 2026 | 20:29
  • 9397
  • 2