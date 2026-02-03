Популярни
Лудогорец повали Левски и грабна Суперкупата - на живо с награждаването на разградчани и коментара на Нико Петров и Светльо Дяков
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Лапорта пак захапа Реал, този път заради симулациите в наказателното поле

  • 3 фев 2026 | 19:32
  • 719
  • 5

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отправи остри думи към големия съперник Реал Мадрид след мача от 22-рия кръг на испанското първенство срещу Райо Валекано (2:1), който Лос Бланкос спечелиха благодарение на реализирана дузпа от нападателя Килиан Мбапе в 90+10-ата минута.

„Гледах мача Реал Мадрид срещу Райо Валекано. Не знам откъде дойдоха тези девет или десет минути добавено време. В няколко момента беше ясно, че играчите на Реал Мадрид по навик симулират в наказателното поле, преструвайки се, че са фаулирани. Това трябваше да доведе до картон. Райо беше в неизгодно положение“, цитира AS думите на Лапорта.

