Лапорта пак захапа Реал, този път заради симулациите в наказателното поле

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отправи остри думи към големия съперник Реал Мадрид след мача от 22-рия кръг на испанското първенство срещу Райо Валекано (2:1), който Лос Бланкос спечелиха благодарение на реализирана дузпа от нападателя Килиан Мбапе в 90+10-ата минута.

„Гледах мача Реал Мадрид срещу Райо Валекано. Не знам откъде дойдоха тези девет или десет минути добавено време. В няколко момента беше ясно, че играчите на Реал Мадрид по навик симулират в наказателното поле, преструвайки се, че са фаулирани. Това трябваше да доведе до картон. Райо беше в неизгодно положение“, цитира AS думите на Лапорта.