  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Димитров: Левски ми направи много силно впечатление, игрово седят много по-добре

Димитров: Левски ми направи много силно впечатление, игрово седят много по-добре

  • 3 фев 2026 | 17:49
  • 1194
  • 0
Националният селекционер Александър Димитров говори пред репортерите на стадион "Васил Левски" преди срещата за Суперкупа на България между Лудогорец и Левски. Специалистът похвали тима на Хулио Веласкес и призна, че е силно впечатлен от видяното от "сините" по време на зимния лагер в Анталия.

"Очакванията са да дадат един добър старт на шампионата, по-добрият отбор да победи. Това е мач за Суперкупата, няма второ действие, да видим играчите какво са направили в подготвителния период. Лудогорец започна по-рано своя състезателен период, надяваме се повече българи да вземат участие и да се представят на високо ниво. И първенството дава заявка да бъде оспорвано, и борбата за титлата, това неминуемо ще повиши представянето на състезателите.

Да, в Турция успях да гледам и двата отбора. Честно да ви кажа, според мен Левски в момента игрово седят много по-добре и по-избистрен стил имат, което и треньорът на Лудогорец го призна на вчерашната пресконференция. Но да не забравяме, че Лудогорец има много голям опит в такива битка. Те са в еуфория, след като победиха Ница преди няколко дни. От психологическо естество мисля, че и двата отбора влизат равнопоставено. Ще видим какво ще стане, не можем да гадаем. Като цяло Левски в подготовката ми направи много силно впечатление", каза Александър Димитров.

