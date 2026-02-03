Даниел Тихолов: Все още си припявам с феновете, докато съм на полето

Даниел Тихолов е поредното доказателство за отличната работа, която вършат треньорите в школата на ЦСКА. Само на 18 години талантът кара своя втори сезон като част от мъжкия тим на Сашо Попов. Той бе забелязан с изявите си при юношите, където изпъква не само с екипа на любимия клуб, но и с този на националния отбор. Срещу Берое миналата седмица младокът направи отлично включване и достойно допълваше Мартин Божилов като либеро на полето. Ето какво сподели за себе си и емоцията да играе за ЦСКА Даниел пред клубния сайт cskavolley.com.

Даниеле, как се чувства едно 18-годишно момче, което дели едно поле с истински легенди на българския волейбол?

– Усещането е неописуемо. Радвам се, че г-н Попов ми дава шанс да съм част от отбора. Надявам се, че ще оправдая доверието му, както неговото, така и на всички в клуба. Благодарен съм, че има такива хора до мен, които ми помагат и ми дават съвети.

Една от най-важните фигури за теб, имайки предвид твоя пост, е Мартин Божилов. Попиваш ли всяка дума, която най-доброто либеро в България ти казва?

– Абсолютно. Опитвам се да пресъздам на игрището всяко нещо, което ми каже. Запомням всяко движение, всеки съвет, който ми казва на тренировки, къде и как да се позиционирам. Давам всичко от себе си, защото е истинска чест да съм в един отбор с играч като Мартин Божилов.

Чувстваш ли се привилегирован?

– Разбира се. Той несъмнено е най-доброто либеро в България и за един млад играч е страхотна привилегия да може да се учи от него.

Доколко присъствието му ще ти помогне, за да извървиш необходимите стъпки в мъжкия волейбол?

– За всичко си има време, но със сигурност ще е по-лесно, имайки такива хора до себе си. Той обаче няма да играе вместо мен, трябва аз да покажа, че се уча, че се развивам, за да мога да се възползвам максимално от този шанс.

Можеш ли вече да кажеш, че се чувстваш пълноценна част от мъжкия ни тим?

– Категорично. Момчетата ме подкрепят, дават ми съвети и ме приобщиха към колектива. Разбира се, има ги закачките понякога, тъй като съм по-малък, но всичко е в кръга на шегата. Съвсем естествени моменти, които още повече ни сплотяват и ни правят по-силни като отбор.

Колко голяма е отговорността, такива имена да разчитат на млад играч като теб?

– Много голяма, огромна. Затова и съм още по-благодарен, че получавам този шанс. Никак не е лесно, защото трябва да си готов за всяка ситуация. Техният опит им позволява по-бързо да разчетат даден момент от играта, докато при нас, по-младите понякога това е трудна задача.

Защитавайки и емблемата на любимия отбор, предполагам увеличава още малко напрежението…

– Така е. За нас всеки мач е на всяка цена. Победата е много важна, нямаме право да се отпускаме, защото ние сме ЦСКА. Целта винаги е една – победа и титла. Правим го не само за нас, но и за клуба.

Как се почувства, когато видя пълните трибуни на мача с Берое? И усещаш ли се понякога да пееш песните с феновете?

– Честно казано, пея си ги, няма да крия. Специално за мача с Берое се опитах да послушам максимално треньора Сашо Попов, който ме предупреди да не се влияя от атмосферата и да не се разконцентрирам, да сдържам емоциите си. Думите му ми помогнаха много, защото няма как да не погледнеш към трибуните и да не запееш с феновете. Особено когато се чувстваш като един от тях.

Колко близо се чувстваш до възможността да застанеш на преден план, като основна опция на поста?

– Не мога да кажа. Само времето ще покаже. Надявам се с всяка тренировка и всеки мач да показвам най-доброто от себе си. Целта е да не спирам да се развивам, а колко време ще е необходимо, ще разберем.

Либерото понякога е неблагодарен пост. Как ти се падна на теб?

– Реално, всичко стана в националния отбор за юноши. На една тренировка ме сложиха на този пост и така започна всичко. Доволен съм, за мен това е много важна позиция, която ценя силно и ми пасна много добре. Обичам да играя в защита и да се хвърлям за всяка топка.

Виждаш ли се скоро част и от мъжкия национален отбор?

– Всеки мечтае да е част от националния отбор. За всеки един това трябва да е чест и привилегия. Най-голямата ми мечта е да съм на Олимпийски игри. Поздравявам момчетата за това, което направиха на Световното първенство – един незабравим успех, който направи цяла България горда. Надявам се скоро да видим отбора на първо място в света. А дали аз ще съм част от този състав – ще тренирам и дано някой ден да стигна до там.

Връщам те към ЦСКА. Очакванията растат с всяка една победа. Доколко може да ги оправдаете?

– Наясно сме, защото ние сме ЦСКА. Искаме всички да са доволни от това, което правим на полето – публика, щаб и самите ние. Тренираме усърдно, борим се и гоним победа във всеки мач. Имаме отбор, който може да го направи.

Предстои гостуване в Пловдив. Какво мислиш за мача с Локомотив Авиа?

– Това е много силен отбор, труден съперник за побеждаване. Трябва да покажем добра игра, да извлечем максимума от себе си и да се борим за всяка топка. Но няма да ни е никак лесно.