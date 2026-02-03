Важен играч на Олимпия Милано пак контузен, аут за поне 2 седмици

Центърът на Олимпия Милано Джош Небо е получил разтежение на лявото бедро по време на мача срещу Бреша миналата неделя. Състоянието му ще бъде преоценено след две седмици.

От клуба обявиха, че той няма да бъде на разположение за мачовете през тази и следващата седмица, като новината дойде часове преди предстоящия двубой от Евролигата срещу Баскония.

През настоящия сезон Нибо е изиграл 16 мача в Евролигата, като постоянно се бори с контузии.

Въпреки това, когато е на паркета, той записва средно по 10.2 точки при 73,2% успеваемост от игра, както и 5.1 борби на мач, което прави отсъствието му повече от ключово за отбора.

Снимки: Imago