Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Sportal.bg ви пренася в атмосферата преди Суперкупата - Светльо Дяков и Нико Петров със своите очаквания за Лудогорец - Левски
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Важен играч на Олимпия Милано пак контузен, аут за поне 2 седмици

Важен играч на Олимпия Милано пак контузен, аут за поне 2 седмици

  • 3 фев 2026 | 17:04
  • 155
  • 0
Важен играч на Олимпия Милано пак контузен, аут за поне 2 седмици

Центърът на Олимпия Милано Джош Небо е получил разтежение на лявото бедро по време на мача срещу Бреша миналата неделя. Състоянието му ще бъде преоценено след две седмици.

От клуба обявиха, че той няма да бъде на разположение за мачовете през тази и следващата седмица, като новината дойде часове преди предстоящия двубой от Евролигата срещу Баскония.

През настоящия сезон Нибо е изиграл 16 мача в Евролигата, като постоянно се бори с контузии.

Въпреки това, когато е на паркета, той записва средно по 10.2 точки при 73,2% успеваемост от игра, както и 5.1 борби на мач, което прави отсъствието му повече от ключово за отбора.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Апоел Тел Авив готви трансферен удар

Апоел Тел Авив готви трансферен удар

  • 3 фев 2026 | 15:07
  • 694
  • 0
Апоел Тел Авив с официална позиция преди мача с Валенсия

Апоел Тел Авив с официална позиция преди мача с Валенсия

  • 3 фев 2026 | 11:25
  • 781
  • 0
Обявиха началната дата за закупуване на билети за Финалната четворка на Евролигата в Атина

Обявиха началната дата за закупуване на билети за Финалната четворка на Евролигата в Атина

  • 3 фев 2026 | 09:56
  • 881
  • 0
Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

  • 3 фев 2026 | 06:45
  • 7105
  • 4
Везенков преди мача с Дубай: Трябва да сме особено внимателни, те са много талантлив отбор

Везенков преди мача с Дубай: Трябва да сме особено внимателни, те са много талантлив отбор

  • 2 фев 2026 | 23:00
  • 1802
  • 0
Обрадович разкри причината за раздялата на Звезда и Греъм

Обрадович разкри причината за раздялата на Звезда и Греъм

  • 2 фев 2026 | 16:33
  • 1265
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

  • 3 фев 2026 | 16:53
  • 13883
  • 28
Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 28292
  • 86
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 9932
  • 7
Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 6469
  • 7
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

  • 3 фев 2026 | 16:57
  • 1072
  • 0
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 4306
  • 0