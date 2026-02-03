Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Sportal.bg ви пренася в атмосферата преди Суперкупата - Светльо Дяков и Нико Петров със своите очаквания за Лудогорец - Левски
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Рилски спортист със загуба в Адриатическата лига

Рилски спортист със загуба в Адриатическата лига

  • 3 фев 2026 | 16:17
  • 432
  • 0
Рилски спортист със загуба в Адриатическата лига

Рилски спортист отстъпи пред хърватския Студио Загреб с 59:66 (16:23, 11:15, 21:11, 11:17) като домакин в "Арена СамЕлион" в Самоков в 11-ия си мач от редовния сезон в Адриатическата лига за жени. Поражението беше осмо за българския отбор, който заема пето място във временното класиране, а тимът от Загреб е шести със същия актив 3-8.

След равностойни първи минути гостите гостите поеха инициативата, повеждайки с 23:16 в края на първата четвърт. Баскетболистките на Студио Загреб задържаха водачеството и през втория период, като на два пъти авансът им достигна 15 точки, а на почивката резултатът беше 38:27 в тяхна полза.

Силна трета част позволи на Рилски спортист да намали пасива си до 1 точки, изоставайки с 48:49 преди последните 10 минути игра. Домакините обаче не успяха да стигнат до обрат в оставащото време и хърватският отбор ликува в края.

Ивана Бонева беше най-резултатна за състава от Самоков с 20 точки, 5 борби и 2 асистенции, а Виолета Григорова се отчете с 10 точки и 5 борби.

За победителките Драгана Домужин завърши с 18 точки, 7 борби и 13 асистенции.

Сега за баскетболистките на Рилски спортист предстои домакинство срещу Берое на 7 февруари в двубой от българския шампионат, а след това приемат босненския Орлови на 11 февруари в следващата си среща от Адриатическата лига.

Утре, 4 февруари, другият български участник в международната надпревара - Монтана 2003, ще гостува на сръбския Партизан.

Снимка: rilskibasket.com

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Ето кой е заместникът на Джейлън Томас в Рилски спортист

Ето кой е заместникът на Джейлън Томас в Рилски спортист

  • 3 фев 2026 | 15:56
  • 562
  • 2
Това ли ще е треньорът на Световния отбор в Мача на звездите в НБА?

Това ли ще е треньорът на Световния отбор в Мача на звездите в НБА?

  • 3 фев 2026 | 15:20
  • 549
  • 0
Апоел Тел Авив готви трансферен удар

Апоел Тел Авив готви трансферен удар

  • 3 фев 2026 | 15:07
  • 693
  • 0
Победа извън терена за Тери Розиър

Победа извън терена за Тери Розиър

  • 3 фев 2026 | 14:46
  • 539
  • 0
Майкъл Марш е MVP на 19-ия кръг в Sesame НБЛ

Майкъл Марш е MVP на 19-ия кръг в Sesame НБЛ

  • 3 фев 2026 | 13:35
  • 648
  • 0
Александър Алексиев поема Спартак Плевен?

Александър Алексиев поема Спартак Плевен?

  • 3 фев 2026 | 13:17
  • 542
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

  • 3 фев 2026 | 16:53
  • 13611
  • 28
Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 28194
  • 86
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 9892
  • 7
Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 6384
  • 7
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

  • 3 фев 2026 | 16:57
  • 1049
  • 0
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 4294
  • 0