Рилски спортист със загуба в Адриатическата лига

Рилски спортист отстъпи пред хърватския Студио Загреб с 59:66 (16:23, 11:15, 21:11, 11:17) като домакин в "Арена СамЕлион" в Самоков в 11-ия си мач от редовния сезон в Адриатическата лига за жени. Поражението беше осмо за българския отбор, който заема пето място във временното класиране, а тимът от Загреб е шести със същия актив 3-8.

След равностойни първи минути гостите гостите поеха инициативата, повеждайки с 23:16 в края на първата четвърт. Баскетболистките на Студио Загреб задържаха водачеството и през втория период, като на два пъти авансът им достигна 15 точки, а на почивката резултатът беше 38:27 в тяхна полза.

Силна трета част позволи на Рилски спортист да намали пасива си до 1 точки, изоставайки с 48:49 преди последните 10 минути игра. Домакините обаче не успяха да стигнат до обрат в оставащото време и хърватският отбор ликува в края.

Ивана Бонева беше най-резултатна за състава от Самоков с 20 точки, 5 борби и 2 асистенции, а Виолета Григорова се отчете с 10 точки и 5 борби.

За победителките Драгана Домужин завърши с 18 точки, 7 борби и 13 асистенции.

Сега за баскетболистките на Рилски спортист предстои домакинство срещу Берое на 7 февруари в двубой от българския шампионат, а след това приемат босненския Орлови на 11 февруари в следващата си среща от Адриатическата лига.

Утре, 4 февруари, другият български участник в международната надпревара - Монтана 2003, ще гостува на сръбския Партизан.

Снимка: rilskibasket.com