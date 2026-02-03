Волейболист взриви мрежата с жест!

Популярни
  • 3 фев 2026 | 15:44
  • 341
  • 0
Един японски жест, който каза повече от хиляда думи

Драматично извинение на волейболист към съдийка светкавично се превърна в едно от най-гледаните и обсъждани спортни видеа през последните дни. Юджи Нишида впечатли дори на фона на стандартите и ценностите в своята родина.

26-годишната звезда на местния волейбол взе участие в предизвикателство между геймовете. Той трябваше да демонстрира точност при изпълнението на сервиса.

Топката обаче описа нежелана траектория и удари жената рефер. Ужасеният Юджи буквално прелетя през мрежата и се плъзна по корем в едно от най-ефектните извинения, записвани от камера.

Ритуалът Догеза

Когато доближи съдийката, Нишида падна на колене и се поклони многократно. Очевидно без да е пострадала сериозно, тя също му се поклони. Сцената приключи с широки усмивки.

Видеото е заснето по време на Мача на звездите в Кобе. А зрителите и останалите волейболисти избухват в аплодисменти.

Нишада - капитан на единия отбор, продължи да впечатлява и на игрището. Тимът му спечели с 3:0, а той беше избран за MVP.

Жестът на Юджи е известен като догеза – традиционна японска форма на извинение. Обикновено съжаляващият човек би коленичил и би се поклонил, така че челото му да докосва пода. Догеза е символ на дълбоко разкаяние или демонстрация на огромно уважение.

btvsport.bg

