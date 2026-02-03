Това ли ще е треньорът на Световния отбор в Мача на звездите в НБА?

Старши треньорът на Торонто Раптърс Дарко Раякович и неговият щаб ще поемат ръководството на Световния отбор по време на Мача на звездите в НБА през февруари, твърди Meridian Sport. През тази година звездното събитие ще се проведе в нов формат. В него ще участват два отбора, съставени от американски играчи, както и един тим с международни баскетболисти, известен като Световния отбор. Те ще се състезават в турнир, в който всеки ще играе срещу всеки в четири 12-минутни мача. Всеки от трите тима ще разполага с минимум осем играчи.

Двата американски отбора ще бъдат водени от вече обявените треньори – Мич Джонсън от Сан Антонио Спърс и Джей Би Бикърстаф от Детройт Пистънс.

Това е третият сезон за Раякович начело на Раптърс. Под негово ръководство канадският тим е една от приятните изненади в НБА през настоящия сезон, заемайки четвърто място в Източната конференция с баланс от 30 победи и 21 загуби.

За сръбския специалист това ще бъде второ участие в Мача на звездите на НБА. През 2014 г. той беше част от треньорския щаб на отбора на Западната конференция като асистент в Оклахома Сити Тъндър.

After 51 games, Darko Rajakovic already has the Raptors at 30 wins, matching last season’s total 😎



How many wins will Rajakovic lead the Raptors to this season? 🤔 pic.twitter.com/N9NKMCgWhy — BasketNews (@BasketNews_com) February 3, 2026

Снимки: Gettyimages