Победа извън терена за Тери Розиър

Гардът на Маями Хийт Тери Розиър спечели съдебния спор с НБА относно месечното си възнаграждение. Заплатата на 31-годишния играч, която беше държана в ескроу сметка (доверителна сметка - бел.ред.) от декември насам, ще бъде освободена, след като арбитърът установи, че съгласно условията на колективния трудов договор играчите не могат да бъдат пускани в неплатен отпуск, освен в случаи на домашно насилие или насилие над деца.

"Тери спечели днес на основите на договорното право и на Колективния трудов договор, сключен между НБА и играчите, но по-големият принцип, който е заложен тук, е презумпцията за невинност. Днешното решение напомня на НБА, че не може да пренебрегва този важен детайл, само защото става въпрос за известна личност", заяви адвокатът на Розиър Джим Тръсти, цитиран от ESPN.

През октомври Маями Хийт и НБА постигнаха съгласие заплатата на Тери Розиър за сезон 2025/26 да отива в ескроу сметка, след като гардът беше арестуван и му бяха повдигнати обвинения във връзка с федерално разследване за нелегални залози, което засегна и треньора на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс.

Тери Розиър остава в списъка с баскетболисти на Хийт, но все още не е играл през този сезон.

В 10-те си сезона в Лигата, откакто беше избран от Бостън Селтикс в Драфта през 2015 година, американецът има средно по 13.9 точки, 3.9 борби и 3.5 асистенции на мач.

Маями Хийт заема седмото място в Източната конференция с баланс 27-24.

