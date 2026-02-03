Динко Динев започна ударно в Кувейт

Динко Динев се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Захра (Кувейт) с награден фонд 15 хиляди долара. 21-годишният българин надделя над Корай Кърчъ (Турция) с 6:4, 6:2 за час и 21 минути игра.

Динев осъществи пробив още при втория сервис гейм на съперника си, за да поведе с 2:1, но после допусна пробив в шестия гейм, с което турчинът изравни резултата при 3:3. Българинът обаче веднага върна брейка и до края на първия сет и двамата спечелиха подаванията си.

Във втората част Динев проби при резултат 2:2 и не загуби повече геймове до края на срещата, с което си осигури участие в следващата фаза.

Там българинът ще се изправи срещу победителя от мача между Мелих Анаватан (Турция) и Роко Пиати (Монако).

По-късно днес Динко Динев ще участва и в турнира по двойки, където с Йоан Найденов ще се изправят срещу поставените под номер 1 представители на Турция Мерт Тюркер и Мерт Йоздемир.