Апоел Тел Авив с официална позиция преди мача с Валенсия

В очакване на евентуалното провеждане на мача от 27-ия кръг на Евролигата между Апоел Тел Авив и Валенсия извън Израел, отборът на старши треньора Димитрис Итудис публикува изявление, за да изясни ситуацията, предвид спекулациите, че испанският тим отказва да пътува за израелската столица.

От новака в Евролигата Апоел Тел Авив ясно заявиха, че са в състояние да приемат двубоя в Израел. Валенсия вече игра в Тел Авив срещу другия местен клуб Макаби на 18 декември миналата година, а Макаби гостува на Валенсия в Испания в среща, която беше достъпна само за притежателите на сезонни билети, пише Eurohoops.

"През последните часове бяха публикувани новини относно намерението на Валенсия да не присъства на мача в Израел в четвъртък. От наша гледна точка, тъй като Валенсия пристигна, за да играе в Израел преди пет седмици, Байерн Мюнхен игра тук миналата седмица, а Партизан ще го направи във вторник, няма причина мачът да не се проведе в Израел", гласи позицията на Апоел Тел Авив.

Клубът настоя, че очаква и е готов да проведе мача в Израел. "Очакваме официална информация по въпроса от Евролигата", добавиха от Апоел, който започна настоящия сезон в надпреварата, домакинствайки в българската столица София.

Тази вечер Апоел Тел Авив гостува на сръбския гранд Цървена звезда в Белград в мач от 26-ия кръг на Евролигата, а домакинството срещу Валенсия засега е насрочено за 5 февруари в Тел Авив, където тази вечер Макаби посреща другия сръбски тим Партизан.

Снимки: Sportal.bg