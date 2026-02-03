Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов: Трябва да работя върху психиката, на Големия шлем виждаш колко далеч си от истината

Иван Иванов: Трябва да работя върху психиката, на Големия шлем виждаш колко далеч си от истината

  • 3 фев 2026 | 10:56
  • 985
  • 1
Иван Иванов: Трябва да работя върху психиката, на Големия шлем виждаш колко далеч си от истината

Дни преди историческата среща на България срещу Белгия за купа "Дейвис" световния № 1 по тенис при юношите и шампион от "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов застана през камерата на "Здравей, България”, за да споделя, кои са най-силните му качества, върху какво трябва да работи и някои от най-интересните му истории със световно известни тенисисти.

„Забравих рано за детството и още на 14 години заминах за Испания. Родителите ми идваха, но бях по един или друг начин сам. Трябва да работя върху психиката. Както знаете съм №1 при юношите, но за да отида при мъжете, трябва да надградя както физиката, така и психическата основа. Мисля, че психиката е по-важна, за да можеш да напреднеш. Понякога, когато спечелиш някой турнир си мислиш, че си по-добър от преди, но когато имах възможност да отида на големите шлемове и да прекарам време с големите тенисисти, виждаш колко далеч си от истината“, признава тенисистът.

Иван Иванов разказва една интересна история, в която на шега е питал треньора на Рафа Надал дали може да победи шампиона, който през 2008 г. направи истински триумф  и спечели “Ролан Гарос”. Отговорът им е бил първо да се съсредоточи в тренировките, но по това време е бил едва 14 годишен.

„Трябва да имаш тази лека арогантност, за да можеш да играеш с всички тези големи тенисисти. Например ако играеш със Зверев и му покажеш малко кръв, той е като акула и веднага ще те изяде. Най-голямата ми мотивация е да играя с всички от  Топ 10. Когато излезеш на корта и видиш такъв звяр – от големите тенисисти, чувстваш го като боксов  мач, а не тенис мач. Те ще искат да те изядат и ако не станеш мъж от ранна възраст, е много трудно да се справиш. Те са пред мен, за да се уча от тях. Пробвам се да взема най-доброто от тях и да продължавам по моя собствен път“, разкрива Иванов.

Иван споделя, че няма никакви забележки към корта, на който ще играе. Според него белгийците са много силни.

„Ще бъде интересен двубой, защото и ние сме надъхани. Вярваме в себе си и ще ми бъде интересно като играч и като зрител“, категоричен е Иван Иванов.

Мачовете в неофициалното световно отборно първенство за Купа "Дейвис" ще се проведат на 7-и и 8-и февруари в зала „Колодрум“ в Пловдив

Следвай ни:

Още от Тенис

16-годишен френски тенисист с постижение за историята

16-годишен френски тенисист с постижение за историята

  • 3 фев 2026 | 10:30
  • 991
  • 0
Националите вече тренират за Купа "Дейвис"

Националите вече тренират за Купа "Дейвис"

  • 2 фев 2026 | 20:49
  • 3772
  • 1
Макенроу с удоволствие би бил треньор на Алкарас

Макенроу с удоволствие би бил треньор на Алкарас

  • 2 фев 2026 | 18:59
  • 1849
  • 2
Алкарас ще си почива, няма да защитава титлата си в Ротердам

Алкарас ще си почива, няма да защитава титлата си в Ротердам

  • 2 фев 2026 | 16:40
  • 1186
  • 0
Джокович за Алкарас: Резултатите са доказателство за неговата вече звездна кариера

Джокович за Алкарас: Резултатите са доказателство за неговата вече звездна кариера

  • 2 фев 2026 | 12:34
  • 1270
  • 0
Григор Димитров с две места нагоре, рекордно класиране за Иван Иванов

Григор Димитров с две места нагоре, рекордно класиране за Иван Иванов

  • 2 фев 2026 | 11:35
  • 10126
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 14593
  • 86
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 1509
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 6157
  • 9
Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

  • 2 фев 2026 | 23:44
  • 23634
  • 82
Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

  • 3 фев 2026 | 00:05
  • 116336
  • 21
Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

  • 3 фев 2026 | 06:45
  • 5060
  • 2