Иван Иванов: Трябва да работя върху психиката, на Големия шлем виждаш колко далеч си от истината

Дни преди историческата среща на България срещу Белгия за купа "Дейвис" световния № 1 по тенис при юношите и шампион от "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов застана през камерата на "Здравей, България”, за да споделя, кои са най-силните му качества, върху какво трябва да работи и някои от най-интересните му истории със световно известни тенисисти.

„Забравих рано за детството и още на 14 години заминах за Испания. Родителите ми идваха, но бях по един или друг начин сам. Трябва да работя върху психиката. Както знаете съм №1 при юношите, но за да отида при мъжете, трябва да надградя както физиката, така и психическата основа. Мисля, че психиката е по-важна, за да можеш да напреднеш. Понякога, когато спечелиш някой турнир си мислиш, че си по-добър от преди, но когато имах възможност да отида на големите шлемове и да прекарам време с големите тенисисти, виждаш колко далеч си от истината“, признава тенисистът.

Иван Иванов разказва една интересна история, в която на шега е питал треньора на Рафа Надал дали може да победи шампиона, който през 2008 г. направи истински триумф и спечели “Ролан Гарос”. Отговорът им е бил първо да се съсредоточи в тренировките, но по това време е бил едва 14 годишен.

„Трябва да имаш тази лека арогантност, за да можеш да играеш с всички тези големи тенисисти. Например ако играеш със Зверев и му покажеш малко кръв, той е като акула и веднага ще те изяде. Най-голямата ми мотивация е да играя с всички от Топ 10. Когато излезеш на корта и видиш такъв звяр – от големите тенисисти, чувстваш го като боксов мач, а не тенис мач. Те ще искат да те изядат и ако не станеш мъж от ранна възраст, е много трудно да се справиш. Те са пред мен, за да се уча от тях. Пробвам се да взема най-доброто от тях и да продължавам по моя собствен път“, разкрива Иванов.

Иван споделя, че няма никакви забележки към корта, на който ще играе. Според него белгийците са много силни.

„Ще бъде интересен двубой, защото и ние сме надъхани. Вярваме в себе си и ще ми бъде интересно като играч и като зрител“, категоричен е Иван Иванов.

Мачовете в неофициалното световно отборно първенство за Купа "Дейвис" ще се проведат на 7-и и 8-и февруари в зала „Колодрум“ в Пловдив