  Тенис
  2. Тенис
16-годишен френски тенисист с постижение за историята

  • 3 фев 2026 | 10:30
  • 974
  • 0
Французинът Мойс Куаме стана шестият най-млад играч, класирал се за участие в турнир от АТР Тур от 2000 година насам.

На 16 години и 10 месеца той получи “уайлд кард” за пресявките на АТР 250 турнира в Монпелие с награден фонд 612 620 евро, във втория кръг на които победи сънародника си Клеман Чидек (№202) със 7:5, 6:7, 6:2. Преди това Куаме се наложи и над Елиас Имер (№159) с 6:4, 4:6, 7:5,

Така Мойс Куаме записа 12-та поредна победа, след като миналия месец спечели две титли от ITF Тур. Талантът няма нито едно поражение през 2026 година и ще дебютира в основната схема в Монпелие срещу осмия поставен и миналогодишен финалист Александър Ковачевич.

Най-младите мъже, класирали се за турнир от ATP тура от 2000 г. насам:

Играч Събитие Възраст

Ришар Гаске Монте Карло, 2002 г., 15 години, 9 месеца

Райън Харисън Хюстън, 2008 г., 15 години, 11 месеца

Ришар Гаске Аделаида, 2003 г., 16 години, 6 месеца

Рудолф Молекер Хамбург, 2017 г., 16 години, 8 месеца

Рафаел Надал Монте Карло, 2003 г., 16 години, 10 месеца

Мойс Куаме Монпелие, 2026 г., 16 години, 10 месеца

Куаме е под №552 в световната ранглиста на АТР. Негов треньор е Ришар Гаске, който е печелил турнира в Монпелие четири пъти и има още три финала там. Французинът участва в квалификациите на състезание от ATP Тур за първи път миналата година в Мадрид, където загуби от Ботик ван де Зандшулп.

