  Съндърланд
  2. Съндърланд
Съндърланд нямаше проблеми с Бърнли

  • 3 фев 2026 | 00:24
Съндърланд постигна убедителна победа с 3:0 в домакинството си на Бърнли. Изненадата на сезона във Висшата лига е на осмо място, но само на четири точки зад петия Челси. Гостите нямат победа в първенството вече 15 поредни мача и се приближават до завръщане в Чемпиъншип с всеки изминал кръг. Те изостават с 11 точки от първия отбор над чертата, който е Нотингам.

Бърнли нямаше късмет и допусна гол още в деветата минута, когато Аксел Туанзебе отклони удар на Хабиб Диара и се стигна до автогол. Това сякаш пречупи гостите още на този ранен етап и отговор от тима на Скот Паркър не последва. Съндърланд продължи да доминира и стигна до втори гол в 32-ата минута, а негов автор бе Диара, като Мартин Дубравка можеше да се справи и по-добре в ситуацията.

Гостите започнаха по-добре втората част, но без да успеят да създадат опасност пред вратата на съперника. По-опасните ситуации бяха пред Дубравка. Вратарят се справи с удар на Броби, а малко по-късно Мукиеле стреля над вратата. В 72-ата минута Чемсдин Талби направи резултата 3:0, а Съндърланд можеше да стигне и до по-изразителна победа.

