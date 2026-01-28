Краят на една ера наближава: Милуоки Бъкс готов за раздяла с Янис

Краят на една ера в Милуоки изглежда все по-близо. Янис Адетокунбо, двукратен MVP на НБА, е готов за нов етап в кариерата си преди затварянето на трансферния пазар на 5 февруари. Според ESPN, няколко отбора вече са представили оферти на Милуоки Бъкс, а "Елените" вече започват да обмислят раздялата с най-голямата си звезда.

Въпреки че Бъкс са по-отворени от всякога да изслушват оферти, организацията не бърза да сключва сделка. Ръководството е посочило на заинтересованите отбори, че ако не получат предложение, което включва елитен млад талант и/или значителен брой избори в драфта, те са готови да отложат решението за края на сезона. Изчакването до лятото също така би позволило да се оцени кои отбори биха могли да предложат по-ценни избори в драфта през юни.

Източници, близки до процеса, разкриват, че Адетокунбо от месеци съобщава на ръководството на Бъкс, че след повече от 12 години съвместна работа е дошло времето да поемат по различни пътища. Спортната ситуация на отбора, който заема 12-то място в Източната конференция с баланс от 18 победи и 27 загуби, повдига сериозни въпроси относно бъдещето на проекта и е мотивирала откровени разговори между двете страни.

Two-time MVP Giannis Antetokounmpo is ready for a new home at the Feb. 5 NBA trade deadline or in the offseason as several rival teams make aggressive offers to the Milwaukee Bucks for him, and the franchise is starting to listen, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/OejatbQjDy — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2026

Несигурността около бъдещето на 31-годишния играч е създала напрегната атмосфера в съблекалнята и сред персонала на отбора, като няколко източника твърдят, че „изходът за Янис е неизбежен“.

Ситуацията с договора на Адетокунбо е решаващ фактор. От 1 октомври играчът има право да подпише „супермакс“ удължаване на договора за четири години на стойност 275 милиона долара. Ако не го направи, той може да стане неограничен свободен агент през лятото на 2027 г. Тъй като следващият сезон на практика е последната година от договора му, неговата власт да влияе на съдбата на евентуална сделка нараства.

Въпреки желанието си да напусне, Адетокунбо, който е 10-кратен участник в Мача на звездите и исторически лидер на Бъкс в почти всички статистически категории, винаги е изразявал насаме привързаността си към града и организацията.

Милуоки Бъкс изградиха отбор, за да развият качествата на Янис Адетокунбо, но резултатът беше състав, неспособен да функционира без своята звезда. Припомняме, че Адетокунбо, избран под номер 15 в драфта през 2013 г., изведе Бъкс до титлата в НБА през 2021 г. Той е историческият лидер на франчайза по точки, борби, асистенции, блокади и изиграни мачове, като е втори по откраднати топки. В неговата колекция от отличия влизат още две награди за MVP, наградата за най-прогресиращ играч (2016-17) и призът за защитник на годината (2019-20).

Снимки: Gettyimages