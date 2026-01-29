Четири отбора са в предни позиции в надпреварата за подписа на Янис

Маями Хийт, Ню Йорк Никс, Голдън Стейт Уориърс и Минесота Тимбъруулвс се очертават като основни претенденти при евентуална сделка за Янис Адетокунбо, според информации, идващи от САЩ.

След последните развития, които сочат, че в Милуоки Бъкс вече са готови да изслушат оферти за размяна на Янис Адетокунбо, сделка изглежда все по-вероятна.

Десетки отбори са изразили интерес към привличането на двукратния MVP на НБА, но четири от тях изглежда са излезли начело в преговорите.

Журналистът Сам Еймик от The Athletic назова имената на отборите, които, според него, водят надпреварата за привличането на Янис Адетокунбо.

"Източници от лигата потвърдиха пред The Athletic, че Бъкс наистина водят пълноценни разговори със заинтересованите отбори. А водещите претенденти, както също потвърдиха източниците, са Маями Хийт, Ню Йорк Никс, Голдън Стейт Уориърс и Минесота Тимбъруулвс", съобщава Еймик.

"Но за тези отбори и за всеки друг, който мечтае за Янис и се обръща към Хорст (генерален мениджър на Бъкс), публичният характер на въпроса означава, че навигирането в тази област е изключително трудно", добавя той.

Според предишни доклади, Бъкс не бързат да финализират сделка и са готови да се занимават с бъдещето на Адетокунбо през лятото, ако не бъде удовлетворена исканата от тях цена — за която се смята, че е млад играч от най-високо ниво и/или голям брой бъдещи избори в драфта.

Янис и Бъкс преминават през сезон 2025/26, изпълнен с възходи и падения. С баланс от 18-27 и на 12-о място в Източната конференция, серията на тима от девет поредни участия в плейофите е сериозно застрашена.

Янис е прекарал цялата си 13-годишна кариера в Бъкс и този сезон записва средно по 28.0 точки, 10.0 борби и 5.6 асистенции на мач.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages